Sénégal: Vers la finalisation d'un Programme national de prévention des inondations à l'horizon 2035

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a demandé au gouvernement de finaliser un Programme national de prévention et de gestion des inondations à l'horizon 2035, au regard des dérèglements et changements climatiques "de plus en plus perceptibles".

"Au regard des dérèglements et changements climatiques, de plus en plus perceptibles, il a indiqué au Premier ministre la nécessité de finaliser, avec les ministères, les collectivités publiques et parties prenantes impliquées, un Programme national de prévention et de gestion des inondations à l'horizon 2035 avec des volets +assainissement /eaux usées/ eaux pluviales+, +aménagement et Urbanisme+, renforcés", indique le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi.

Bassirou Diomaye Faye est aussi revenu sur la gestion actuelle des inondations en demandant au chef du gouvernement "de veiller en permanence au déploiement rapide des dispositifs de solidarité nationale, de prévention et de gestion des inondations à l'échelle nationale".

Dans cette optique, "une attention particulière devra être accordée aux localités structurellement sensibles (Touba, Kaolack...) et aux villages et communes riverains des fleuves Sénégal et Gambie", ajoute la même source.