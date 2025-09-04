Sénégal: Gamou de Médina Baye - 271 personnes interpellées pour diverses infractions

Kaolack — Deux cent soixante et onze personnes ont été interpellées à Kaolack (centre) dont 64 déférées au parquet, dans le cadre de la sécurisation du Gamou de Médina Baye, a-t-on appris du commissaire de Police divisionnaire, Souleymane Ba.

"Les différentes opérations et missions quotidiennes de sécurisation ont permis d'interpeller 271 personnes dont 64 individus présentés devant le Parquet du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack pour diverses infractions", a notamment expliqué, mercredi, le chef du service régional de la sécurité publique.

S'exprimant lors d'un point de presse tenu à la salle de commandement du commissariat central de Kaolack, le commissaire Ba a relevé que 294 motos "Jakarta" ont été immobilisées de même que 37 véhicules.

La Police nationale, pour conduire à bien toutes ces opérations, a engagé un dispositif précurseur de 50 éléments du Groupement mobile d'intervention (GMI) au niveau du poste de police avancé à Médina Baye.

"Pour la couverture sécuritaire proprement dite, le déploiement des effectifs a continué le vendredi 29 août avec la mise à disposition, pour le compte du commissariat central, de 50 autres éléments du GMI. Le déploiement a été effectif le mardi 2 septembre 2025 avec l'arrivée du reste de la troupe", a-t-il indiqué.

Pour cette édition du Gamou, la Police nationale a engagé 1254 éléments dont 1223 fonctionnaires de Police et 31 agents d'assistance à la sécurité de proximité (ASP), a encore fait savoir le commissaire central de Kaolack.

Il note que cette année, "le Gamou sera célébré dans un contexte marqué par divers facteurs, notamment, l'hivernage avec son lot d'inondations et tout ce qui s'en suit", sans compter "la présence signalée de la variole du singe" Mpox, dont le premier cas détecté au Sénégal a été depuis déclaré guéri par les services de santé.

"Comme toutes les autres années, c'est le même schéma qui a été reconduit pour sécuriser l'édition 2025 de ce Gamou à Kaolack. C'est ainsi que des opérations de sécurisation ont été menées dans la commune de Kaolack, qui ont été densifiées durant les dix jours du Burd, surtout dans le secteur de Médina Baye et ses environs où il y avait déjà une forte concentration de personnes", a expliqué le chef du service régional de la sécurité publique.

Il s'est réjoui de la mutualisation des forces entre le commissariat central de Kaolack, le commissariat urbain de Nioro du Rip et le commissariat d'arrondissement de Ndorong.

"Nous avons aussi mené des opérations de grande envergure réunissant toutes les unités de la Police nationale dont le Groupe opérationnel du Groupement mobile d'intervention (GO/GMI) de Kaolack, la Brigade régionale de lutte contre les stupéfiants, mais aussi les services de renseignement, avec des patrouilles diurnes comme nocturnes assurées par les éléments du corps urbain des commissariats central et d'arrondissement de Ndorong et des Brigades de recherche", a souligné M. Ba.

Les éléments de la Police ont également mené des opérations de lutte contre l'insécurité routière, poursuit-il, rappelant que Kaolack est une "ville-carrefour"' avec une forte densité de moyens roulants particulièrement les mototaxis (Jakarta), dont les représentants des différents groupements ont été sensibilisés, en amont, sur la nécessité de respecter le code de la route et sur le port de casque, une obligation.

D'autres actions de sensibilisation ont été menées, en relation avec l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) et le Comité d'organisation des manifestations et activités de la Fayda (COMAF) au niveau des gares routières et des arrêts de mototaxis à travers notamment une distribution de kits de secours, indique-t-on.