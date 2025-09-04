Sénégal: Le président Faye réaffirme l'option de renforcer les ressources allouées au culte

Dakar — Le chef de l'Etat, rappelant "le rôle et la place fondamentale du culte et des notabilités religieuses dans la vie économique et sociale du pays", a demandé au Premier ministre de renforcer, en 2026, les ressources budgétaires allouées à ce domaine et de poursuivre les efforts de modernisation des cités religieuses, a-t-on appris de source officielle.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenu mercredi, Bassirou Diomaye Faye "a rappelé au gouvernement le rôle et la place fondamentale du Culte et des notabilités religieuses dans la vie économique et sociale du pays".

"Dès lors, rapporte la même source, il a demandé au Premier Ministre de renforcer, en 2026, les ressources budgétaires allouées au culte et de poursuivre les efforts de modernisation des cités religieuses à travers des programmes de réalisations d'infrastructures sectorielles, visant à améliorer le cadre de vie des populations et des fidèles".

Dans cette perspective, le Conseil des ministres a annoncé avoir examiné et adopté le Projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la délégation générale aux affaires religieuses. Le chef de l'Etat qui avait créé en septembre 2024 une direction des Affaires religieuses rattachée à la présidence de la République avait réaffirmé son ambition d'en faire une Délégation pour plus de marges de manoeuvre.

"À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la Oumah islamique, en particulier la communauté musulmane du Sénégal, à l'occasion du Maouloud, marquant l'anniversaire de la naissance du Prophète Mahomet (PSL), qui sera célébré dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025", indique le communiqué du Conseil des ministres.

Il ajoute que Bassirou Diomaye Faye "a salué l'ensemble des chefs religieux du Sénégal et a demandé au Gouvernement de veiller au bon déroulement du Gamou dans toutes les localités du pays".

Le président de la République "a aussi félicité et exprimé sa gratitude et ses meilleurs voeux de santé aux khalifes généraux, particulièrement celui des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour, pour son accueil chaleureux, ses prières et son message d'encouragement lors de sa visite de courtoisie à Tivaouane, en prélude au Gamou", rapporte le même texte.