Sénégal: Serigne Moustapha Sy Al Amine, un pivot dans l'organisation des rassemblements religieux à Tivaouane

Discret, mais central dans le dispositif d'organisation des rassemblements religieux à Tivaouane, Serigne Moustapha Sy Al Amine, fils du défunt Khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, est perçu comme un gardien silencieux d'un héritage vivant. Derrière son effacement apparent, il occupe une place de pivot dans la continuité du legs de Maodo Malick Sy.

Un héritage façonné par la confiance des aînés

Né sous l'ombre protectrice de grands noms de la famille Sy, Serigne Moustapha Sy Al Amine a grandi avec les enseignements et les conseils prodigués par ses pères et maîtres. Son père, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine, le considérait comme un compagnon sûr, un appui discret mais fidèle. Les doyens de la lignée - Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, Serigne Mansour Sy Dabakh, Serigne Babacar Sy dit Papa Aïda - voient en lui un homme de droiture, à la fois pondéré et constant. Tous reconnaissent cette force tranquille, rarement visible au premier plan, mais décisive dans les moments cruciaux.

Carrefour de mémoire et d'engagement

Au fil des ans, sa maison à Tivaouane est devenue un carrefour de mémoire et d'engagement. Chaque année, au lendemain de l'Achoura, il donne rendez-vous aux membres du Dahira Mouhtafina dont il est le responsable moral, au complexe Serigne Babacar Sy. Une occasion de réarmement moral, conformément à la tradition de Serigne Babacar, le premier khalife d'Elhadji Malick Sy.

Agriculteur, il exploite les champs légués par son père à Bouléle, dans la région de Kaffrine

Dans cette atmosphère intime, loin des apparats, Serigne Moustapha recentre l'action, remobilise les énergies et rappelle le sens du khidma (service) que son grand-père Serigne Babacar Sy a incarné.

Pour ses proches, ces rencontres sont marquées par la sobriété : une parole mesurée, une écoute attentive, un rappel ferme mais doux. Ici, le prestige ne réside pas dans le faste, mais dans la fidélité à une méthode : la simplicité au service de l'essentiel.

Une présence remarquée dans les grands rendez-vous

Depuis quelques années, c'est lui qui prend la parole lors de la cérémonie du Gamou pour rendre compte du niveau de respect des engagements pris par les autorités pour une bonne organisation du rassemblement religieux.

Si sa maison est un lieu discret d'orientation, son rôle s'étend bien au-delà. Composant un tandem avec Serigne Habib Sy Borom Daaraji, il accompagne le Khalife général dans l'organisation des grands événements religieux de Tivaouane : le Gamou, la Ziarra de Serigne Babacar Sy, le lendemain de l'Achoura. Dans les coulisses, il veille à la cohésion, s'érige parfois en arbitre entre les sensibilités et rappelle inlassablement la ligne de la famille : servir sans se servir, unir sans s'imposer.

Un exemple de constance

À une époque où l'exposition médiatique semble conditionner l'influence, Serigne Moustapha Sy Al Amine se distingue par un style d'autorité rare, qui s'exprime par la constance, la sobriété et la fidélité. Son silence est porteur de sens, ses gestes sont mesurés, son engagement n'a pas besoin de proclamations pour être reconnu.

Ainsi, Serigne Moustapha Sy Al Amine demeure un repère pour la communauté, une figure d'équilibre et de fidélité. Dans l'univers spirituel de Tivaouane, il incarne ce maillon essentiel qui, par sa rigueur et son humilité, assure la continuité d'un héritage séculaire.