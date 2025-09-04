A l'initiative de Madame Virginie Lifoa, Secrétaire Générale adjoint en charge des femmes et des personnes vulnérables, et en collaboration avec le Secrétariat Général du Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à l'Autorité Morale, l'Honorable Laurent Batumona, il s'organise à Kinshasa, le samedi 6 septembre 2025, à l'espace Gracius de Matonge, le premier forum des femmes leaders du MSC sous le thème : « Leadership féminin, un levier stratégique pour relever les défis Politiques, économiques et sociaux-culturels».

C'est un événement qui vise à mobiliser des femmes pour accélérer les progrès entrepreneuriaux. Ce premier Forum des femmes leaders et entrepreneures du MSC se tient dans le cadre des activités du Parti. Ces femmes de terrain qui se battent chacune pour le développent de leurs affaires vont se rencontrer pour la première fois et réfléchir à des actions concrètes, des solutions communes à mettre en place dans un futur proche.

Quatre panels sont prévus. Le premier Panel va se pencher sur "Leadership féminin face aux enjeux politiques : catalyseur du changement et pilier de la gouvernance inclusive" ; le second concerne : "Apport des femmes à l'économie congolaise" ; le troisième traite la question de "l'inclusion financière des femmes" et, enfin, "l'implication de la femme dans la stabilité sociale et culturelle".

Elles vont se dérouler sous la conduite de la dynamique Virginie Lifoa, dans le but de partager leurs expériences, leurs vécus et leurs points de vue lors des débats.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ainsi, le premier Forum des femmes leaders qui sera lancé par Virginie Lifoa poursuit entre autres objectifs, à savoir : Organiser un échange d'affaire de haut niveau pour accélérer les efforts en faveur des femmes entrepreneures, singulièrement la femme du MSC ; Orienter sur comment investir dans les affaires ; de conduire les femmes à quitter l'informel pour le formel en plus des renseignements sur les démarches d'obtention des documents nécessaires. Aussi, les participantes seront initiées sur l'obtention de crédit bancaire et autres notions culturelles. D'autres sujets à aborder durant cet évènement sont divers notamment : comment créer une solidarité entre les femmes leaders du MSC grâce à ce forum et la place de la femme sur les lieux des conflits.

La cérémonie d'ouverture va se dérouler en présence de l'Autorité Morale du MSC et Président de l'Alliance des Acteurs Attachés au Peuple AAAP, et des plusieurs participants.

La SGA Virginie Lifoa interviendra pour expliquer le contexte dans lequel s'inscrit le premier Forum des Femmes Leaders du MSC notamment, sur l'investissement au féminin, et l'importance de pouvoir répondre de façon transparente aux défis auxquels les femmes entrepreneures font face, et la nécessité de créer des espaces d'échange pour faire avancer les opportunités.

A travers plusieurs panels, plus de 600 participantes provenant des Fédérations du MSC ville de Kinshasa seront devant quatre panélistes de hauts rangs qui vont se pencher sur la problématique de l'accès aux financements pour les entreprises créées et dirigées par des femmes, sur les solutions qui existent pour les accompagner et leur permettre d'accéder aux financements ainsi que des critères exigés par les fonds d'investissement.

Dans ce premier forum du MSC, il sera question pour Mme Virginie Lifoa de permettre à plusieurs entrepreneures de présenter leur entreprise, de faire connaître les mécanismes et outils à dispositions des femmes entrepreneures, d'encourager les fonds d'investissement à développer une stratégie genre, de faire la promotion des entreprises, faciliter l'accès à l'information aux femmes entrepreneures et d'encourager les échanges et la collaboration entre les structures d'accompagnement, les structures de financement et les entrepreneures.

La tenue de ce forum sera l'occasion pour la SGA en charge des femmes et des personnes vulnérables d'accompagner les initiatives nationales pour l'amélioration des conditions de vie des communautés.