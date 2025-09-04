Conviés à prendre part au 2ème dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique organisé par la Fondation Thabo Mbeki, les délégués devant accompagner le Président National du regroupement politique Leadership et Gouvernance pour le Développement et Alliés, « LGD et Alliés » de l'ancien Premier Ministre Matata Ponyo, se sont vus refusés les visas et les titres de voyage pouvant permettre leur déplacement de la RDC vers l'Afrique du Sud où se tiennent, depuis le 3 septembre, ces assises de portée continentale ce, malgré leur « entière disposition » et leur « engagement » à participer activement à ces échanges.

Dans un communiqué du 2 septembre 2025 signé par son Secrétaire Général, Tshiamala Manyiku Franklin, ce regroupement politique a tenu à faire cette mise au point pour justifier systématiquement leur absence « totalement indépendante » de leur volonté.

« Cette situation rend matériellement impossible notre présence physique à ces assises, en Afrique du Sud », a-t-il mentionné.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Attachés aux valeurs de paix, de dialogue et de coopération régionale, le LGD et Alliés réaffirment leur engagement « dans toute initiative visant à promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement en Afrique en général, et en République Démocratique du Congo en particulier».

Alors que certains acteurs politiques de l'opposition invités à cette grand-messe de la paix ont systématiquement décliné l'offre en renonçant à leur participation active au 2ème dialogue annuel sur la paix et la sécurité en Afrique, organisé par la Fondation Thabo Mbeki, avec une réflexion accès particulière à la situation sécuritaire qui fragilise la partie orientale de la RDC, le LGD et Alliés ont ouvertement manifesté leur désir de contribuer aux échanges visant à résorber la crise sécuritaire qui prévaut au pays.

Martin Fayulu, quant à lui, a priorisé le dialogue national inclusif proposé par les confessions religieuses en vue d'une paix durable dans l'Est du pays et dans la sous-région des Grands Lacs.