Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Agriculture lance à Beni une campagne pour booster la production et sécuriser les planteurs

Le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi Butondo, séjourne depuis mercredi 3 septembre dans la ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord-Kivu. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la campagne agricole pour la promotion des produits pérennes, mais aussi pour trouver des solutions aux problèmes techniques liés à l'exportation de certaines cultures stratégiques, notamment le cacao, le café et l'huile de palme.

Le ministre a indiqué que sa mission vise également à régler des problèmes récurrents dans les domaines de la production et de l'exportation, tout en assurant la sécurisation des planteurs de cacao.

« Ce que j'attends de la population du Nord-Kivu, c'est qu'elle m'accompagne en plantant massivement les produits pérennes et en adhérant aux deux grandes campagnes que nous avons lancées : celle des produits vivriers et celle des produits pérennes. La population recevra tous les appuis possibles du gouvernement pour y parvenir », a déclaré Muhindo Nzangi.

Le ministre a précisé que les producteurs de palmier à huile, de maïs, de haricot et de riz bénéficieront de moyens mis à disposition par l'État pour amplifier la production dans la province.

« Nous sommes le plus grand grenier agricole de la RDC. L'objectif est qu'en trois ans, nous puissions assurer la sécurité alimentaire du pays, notamment la suffisance en produits de base comme le maïs, le soja, le riz, le haricot et le manioc », a-t-il ajouté.

Cette campagne agricole s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à réduire la dépendance aux importations. Le ministre a réaffirmé sa volonté de faire du Nord-Kivu un moteur de la production agricole nationale, malgré les défis sécuritaires et logistiques.