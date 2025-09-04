Congo-Kinshasa: Réhabilitation de plus de 160 km de routes en une année grâce au projet STAR-EST

4 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RDC (STAR-EST) a permis la réhabilitation de plus de 160 km de routes en une année dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

La coordinatrice de cette structure, Brigitte Kapinga, a livré cette information le mercredi 3 septembre, lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa.

Outre les routes, elle a indiqué qu'une trentaine d'écoles et cinq centres de santé sont en cours d'achèvement durant cette même période.

Ce projet, dont l'objectif est de rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, est mis en oeuvre dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, des régions confrontées à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet STAR-EST ambitionne également d'élargir son champ d'action à d'autres régions du pays, notamment les provinces du Maï-Ndombe, du Kwilu, du Kwango, de Kinshasa et du Kasaï, également touchées par des violences armées.

Initialement basé à Goma, le siège de STAR-EST a été transféré à Bunia pour des raisons de sécurité.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions USD, ce projet lancé il y a un an prendra fin le 30 septembre 2027.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.