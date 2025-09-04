Congo-Kinshasa: Réhabilitation de plus de 160 km de routes en une année grâce au projet STAR-EST

Le Projet de Stabilisation et de Relèvement de l'Est de la RDC (STAR-EST) a permis la réhabilitation de plus de 160 km de routes en une année dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

La coordinatrice de cette structure, Brigitte Kapinga, a livré cette information le mercredi 3 septembre, lors d'une conférence de presse tenue à Kinshasa.

Outre les routes, elle a indiqué qu'une trentaine d'écoles et cinq centres de santé sont en cours d'achèvement durant cette même période.

Ce projet, dont l'objectif est de rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC, est mis en oeuvre dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri, des régions confrontées à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le projet STAR-EST ambitionne également d'élargir son champ d'action à d'autres régions du pays, notamment les provinces du Maï-Ndombe, du Kwilu, du Kwango, de Kinshasa et du Kasaï, également touchées par des violences armées.

Initialement basé à Goma, le siège de STAR-EST a été transféré à Bunia pour des raisons de sécurité.

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 250 millions USD, ce projet lancé il y a un an prendra fin le 30 septembre 2027.