Cameroun: Violence sur enfant - Une fillette de 7 ans ligotée et enchaînée

Une vidéo choquante circule actuellement sur les réseaux sociaux et provoque une indignation générale au Cameroun. On y voit une fillette d'environ sept ans, ligotée, enchaînée et cadenassée, subissant des actes d'une extrême violence. Cette scène insoutenable a rapidement alerté les internautes et les autorités.

La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa, a réagi en publiant un communiqué ce mercredi pour condamner fermement ces actes de violence sur enfant. Elle a rappelé l'importance de la protection de l'enfance et annoncé que des investigations étaient en cours pour identifier les responsables et porter assistance à la victime.

Malheureusement, ce cas s'inscrit dans un contexte plus large de violences faites aux enfants au Cameroun, où beaucoup trop d'entre eux restent vulnérables face à de tels traitements cruels et inhumains. La mobilisation des institutions et de la société civile est essentielle pour prévenir de tels agissements et poursuivre leurs auteurs.

La rapidité de la réaction ministérielle est un signal positif, mais il est crucial de renforcer les mécanismes de protection de l'enfance et de sensibilisation pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.