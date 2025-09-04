Cameroun: Fecafoot - Gilles Christian Ngnize en lice pour remplacer Samuel Eto'o fils ?

Le processus électoral à la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) enregistre un nouvel acteur. Ce mercredi à Douala, Gilles Christian Ngnize a officiellement annoncé sa candidature à la présidence de l'instance.

Dans une déclaration marquée par des accents de rupture et d'espérance, il a appelé à « tourner la page des divisions » et à « restaurer l'éthique sportive » au sein du football camerounais.

« Je suis candidat parce que je voudrais démontrer à ceux qui croient encore à ce football qu'il est bien vivant et qu'avec lui, nous pouvons aller plus loin », a affirmé le prétendant, avant d'ajouter : « Je suis candidat parce que je voudrais redonner confiance à cette jeunesse qui souffre, et lui rappeler que le football reste un élément réparateur. »

« Ce n'est pas notre projet »

Tout au long de son intervention, Gilles Christian Ngnize a multiplié les références à un passé glorieux, qu'il oppose à la situation actuelle du football national. Du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, dit-il, le ballon rond a longtemps été un instrument de cohésion et de fierté. Aujourd'hui, « la passion s'est muée en divisions, les recettes de stade se négocient dans les brigades, et la défaite d'un compatriote est devenue une source de réjouissance. Ce n'est pas notre projet », a-t-il martelé.

Transparence, restructuration et rigueur financière

Le candidat a ensuite dévoilé les principaux axes de son programme : une gouvernance débarrassée des querelles et des arrangements obscurs ;une restructuration définitive des clubs et une valorisation des centres de formation ; un assainissement des finances, avec des partenariats clairs et mieux encadrés.

« Les ressources financières doivent être gérées avec rigueur pour honorer nos engagements et impliquer pleinement les joueurs dans les enjeux », a-t-il insisté.

Un appel au pardon et au dialogue

Au-delà des réformes institutionnelles, Gilles Christian Ngnize a mis l'accent sur la réconciliation nationale autour du football. « Je vois au loin divers acteurs autour d'une table, dans un dialogue franc, un pardon mutuel, une force dans l'entente », a-t-il projeté, appelant mécènes, sponsors, partenaires et supporters à s'unir pour redonner au Cameroun son lustre d'antan sur la scène sportive.

Un nouveau visage dans la bataille électorale

Dans un contexte où la FECAFOOT traverse une période de fortes turbulences, la candidature de Ngnize vient apporter une nouvelle offre politique. Reste à savoir si son message d'unité et de transparence saura convaincre les électeurs et peser face aux figures déjà en lice pour la présidence.