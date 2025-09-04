Sénégal: Ousmane Sonko annule son premier déplacement officiel en France

Invité le 23 septembre à un forum d'investisseurs organisé par BPI France, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a décliné l'invitation fin septembre pour des raisons d'agenda. Ce devait être son premier voyage officiel en France.

Dans un communiqué publié sur le réseau social X et sur le site de la Primature, Ousmane Sonko explique ne pas pouvoir participer à l'événement en raison « d'un empêchement lié à son agenda ». Il y annonce toutefois deux déplacements officiels : aux Émirats arabes unis, du 8 au 12 septembre, puis en Italie, où il rencontrera la diaspora sénégalaise.

Le Premier ministre souligne par ailleurs qu'il recevra prochainement son homologue français à Dakar, dans le cadre d'un séminaire intergouvernemental organisé entre les deux pays.

Une annulation qui alimente les spéculations

À Dakar, cette annulation ne manque pas d'alimenter les spéculations, d'autant que les voyages d'Ousmane Sonko se tiennent avant le 23 septembre, date de son invitation à Paris.

Le problème d'agenda serait-il dû à la présence du président du Sénégal Bassirou Diomaye Faye à l'Assemblée générale des Nations Unies à New-York à ces mêmes dates ? Selon une source diplomatique, le protocole veut que le chef de l'État et le Premier ministre ne soient pas hors du Sénégal au même moment.

Pour un observateur de la vie politique sénégalaise, cette annulation « pouvait aussi apparaître plus simple politiquement » pour Ousmane Sonko, compte tenu de son discours souverainiste et de ses positions tranchées vis-à-vis de la France ces dernières années.

La primature insiste cependant : seuls les communiqués officiels font foi pour évoquer l'agenda du Premier ministre.