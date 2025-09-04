Dans un contexte sécuritaire complexe, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a entamé, depuis hier, mercredi 3 septembre 2025, une visite officielle de cinq jours en République Démocratique du Congo. Ce déplacement stratégique, qui le mènera jusqu'aux hautes sphères du pouvoir à Kinshasa jusqu'au coeur de la province meurtrie de l'Ituri, vise à réaffirmer l'engagement de l'ONU pour la paix et la protection des civils. Au centre des discussions, l'évolution des processus de paix, le futur de la MONUSCO et les réponses concrètes à apporter aux crises qui secouent l'Est du pays.

Visite officielle de M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, en République démocratique du Congo

Kinshasa, le 3 septembre 2025 -- M. Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, effectuera une visite officielle en République démocratique du Congo du 3 au 7 septembre 2025. Cette mission s'inscrit dans le prolongement de sa précédente visite en février-mars 2025 et vise à réaffirmer l'engagement constant des Nations Unies en faveur des processus de paix en cours, ainsi que de la protection des civils, dans la perspective d'une paix durable et d'une stabilité renforcée en RDC et dans la région des Grands Lacs.

Au cours de son séjour, M. Lacroix entamera ses consultations à Kinshasa dès le 4 septembre, où il rencontrera les plus hautes autorités nationales, notamment le Président de la République et la Première ministre. Il échangera également avec des représentants des partis d'opposition et des confessions religieuses sur les évolutions récentes du contexte politique et sécuritaire, ainsi que sur les activités de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC (MONUSCO).

La visite se poursuivra à Bunia, dans la province de l'Ituri, où M. Lacroix s'entretiendra avec les autorités provinciales, les acteurs de la sécurité, les représentants de la société civile, les communautés locales et le personnel de la MONUSCO. Une visite de la base opérationnelle de la MONUSCO à Fataki est également prévue dans son programme.