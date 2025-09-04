Congo-Kinshasa: Qatar - Judith Suminwa décroche un méga-investissement de 21 milliards pour booster l'économie nationale

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a reçu, le mardi 2 septembre 2025, une délégation de haut niveau du conglomérat Al Mansour Holding, menée par Son Altesse Sheikh Mansour Bin Jabor Bin Jasim Al Thani. Cette rencontre a été scellée par la signature d'une lettre d'intention engageant un investissement stratégique colossal de 21 milliards de dollars américains de la part de l'Etat du Qatar en RDC.

Ce partenariat, qualifié de « gagnant-gagnant » par les deux parties, marque une étape décisive dans la politique d'ouverture économique prônée par le gouvernement congolais. L'enveloppe annoncée est destinée à irriguer une multitude de secteurs vitaux pour le développement du pays. La liste des domaines concernés témoigne de l'ambition du projet : l'agriculture, les mines, les hydrocarbures, les infrastructures, la santé, l'éducation, les finances, la cybersécurité et l'environnement.

S'exprimant au nom de la délégation, Reda Jaber, représentant du Sheikh Mansour Bin Jabor Bin Jasim Al Thani, a souligné l'ampleur de l'engagement qatari. « Notre lettre d'intention précise le budget d'investissement en RDC, soit 21 milliards USD. C'est un partenariat gagnant. La RDC est une terre d'opportunités. Nous comptons exploiter ces opportunités pour le bien du Qatar et aussi pour le peuple de la RDC », a-t-il déclaré. Cette affirmation positionne clairement la RDC comme une destination de choix pour les investissements internationaux de grande envergure.

Pour sa part, la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a chaleureusement salué cette initiative, y voyant une illustration parfaite de la vision de son gouvernement. Elle a souligné que cet afflux d'investissements privés est le gage d'une diversification économique accélérée, d'une création massive d'emplois pour la jeunesse congolaise et d'un développement durable dont les bénéfices rejailliront sur l'ensemble de la population.

Loin d'être une simple déclaration de principe, cet accord est déjà en phase de concrétisation. Les équipes techniques des deux parties finalisent actuellement la rédaction de huit protocoles d'accord sectoriels. Ces documents clés permettront d'accélérer l'implantation effective des projets sur le terrain et de traduire rapidement cette promesse financière en réalisations concrètes. Cet accord colossal représente une marque de confiance sans précédent envers la RDC et le gouvernement Suminwa.