Congo-Kinshasa: Principales tendances des violations des droits de l'homme en RDC - Juillet 2025

communiqué de presse

Dans le cadre de son mandat, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH) en République démocratique du Congo assure un suivi étroit de la situation des droits de l'homme et analyse les tendances y relatives.

Ces tendances sont régulièrement partagées avec les autorités afin qu'elles prennent les actions nécessaires, y compris traduire en justice les auteurs présumés des violations et atteintes aux droits de l'homme documentées.

Pendant le mois de juillet 2025, le BCNUDH a recensé 535 violations et atteintes aux droits humains, soit une hausse de 6 % par rapport au mois précédent (506 violations et atteintes). Au moins 87 % des violations et atteintes ont été enregistrées dans les zones touchées par le conflit armé, les provinces du Nord-Kivu (288 cas), du Sud-Kivu (118) et de l'Ituri (56) étant les plus affectées.

La majorité de ces violations et atteintes (72%) sont imputables aux membres de groupes armés, notamment le M23 (234 cas), les éléments Wazalendo (48), les Allied Democratic Forces (27), la Coopérative pour le développement du Congo et les différentes factions Maï-Maï (18 chacun). Les agents de l'État ont été responsables de 27 % des violations et atteintes documentées, principalement les militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo (70 cas) et les agents de la Police nationale congolaise (48 cas).