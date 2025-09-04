Gambie: Talib Bensouda se lance dans la course pour l'investiture de l'UDP

Le paysage politique gambien s'ouvre à un nouveau chapitre alors que Talib Ahmed Bensouda, maire du Conseil municipal de Kanifing, a officiellement déclaré son intention de briguer l'investiture présidentielle du Parti démocratique uni (UDP) pour les élections de 2026.

Bensouda incarne un tournant générationnel dans la politique gambienne, devenant ainsi le premier candidat confirmé à se présenter pour le ticket de l'UDP, ouvrant la voie à ce qui pourrait être la compétition interne la plus décisive de l'histoire du parti.

Également secrétaire national à l'organisation de l'UDP, Bensouda a déposé hier sa candidature au secrétariat du parti, selon Kerr Fatou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sa décision a immédiatement suscité un vif débat au sein de l'UDP et sur la scène politique nationale. De nombreux observateurs considèrent sa candidature comme un test direct pour déterminer si le plus grand parti d'opposition du pays acceptera une direction jeune ou restera ancré dans l'héritage de son leader fondateur, Maître Ousainu Darboe. Ce dernier, à la tête de l'UDP depuis sa création en 1996, a déjà signalé son intention de briguer à nouveau l'investiture, bien qu'il ne soit pas encore confirmé s'il a officiellement déposé sa candidature. S'il le fait, l'UDP se retrouvera face à un duel décisif entre continuité et renouveau, tradition et transformation.

L'ascension de Talib Ahmed Bensouda n'a rien eu d'ordinaire. Né en 1986 à Bakau dans une famille profondément enracinée dans le service public gambien, il est le fils d'Amie Bensouda, ancienne solliciteure générale, et d'Ahmed Bensouda, qui a servi sous le président Dawda Jawara. Après avoir étudié à Marina International School, il a poursuivi ses études au Canada et a obtenu en 2007 un diplôme en Économie et en Technologies de la communication de l'Université de Toronto. En 2012, il a renforcé ses compétences en décrochant un diplôme en assurance à l'Institut ouest-africain des assurances.

Sa carrière débuta au Canada dans la vente et la gestion, avant son retour en Gambie en 2010 pour rejoindre Takaful Gambia Limited en tant que responsable marketing. Dès 2013, il s'implique dans l'entrepreneuriat et le développement communautaire, posant les bases d'un parcours qui le mènera ensuite vers la politique.

En 2018, à seulement 31 ans, Bensouda entre dans l'histoire en remportant la mairie de Kanifing, devenant ainsi le plus jeune maire de l'histoire de la Gambie. Candidat de l'UDP, il a battu le vétéran de l'APRC, Rambo Jatta, avec plus de 29 000 voix, s'imposant immédiatement comme une étoile montante de la politique gambienne. Sa victoire a été saluée comme une percée générationnelle, marquant l'entrée d'un leadership jeune dans les hautes sphères politiques.

En tant que maire, Bensouda s'est forgé une réputation alliant innovation, réforme et bonne gouvernance. Parmi ses initiatives phares figure le projet Mbalit, qui a mis en place le premier système structuré de collecte des déchets en Gambie. Sous sa direction, le Conseil municipal de Kanifing a déployé 24 camions modernes de ramassage, introduit des programmes de recyclage et lancé une stratégie Zéro Déchet qui a redéfini l'assainissement urbain. Il a également obtenu une subvention de 3 millions d'euros de l'Union européenne pour financer des projets de rénovation urbaine, incluant des espaces verts, des aires de loisirs et la construction de la première bibliothèque publique et d'un pôle d'innovation de la municipalité. Son administration a doublé les revenus du conseil en renforçant les contrôles financiers et en rationalisant les opérations, ce qui lui a valu la reconnaissance d'un réformateur aux résultats tangibles.

Ses efforts ont franchi les frontières gambiennes. En 2024, Bensouda a été invité en France dans le cadre du prestigieux programme PIPA Future Leaders et honoré par la communauté de la jeunesse soninkara à New York pour son leadership transformateur. Ces distinctions ont confirmé sa réputation comme l'un des jeunes leaders les plus prometteurs d'Afrique.

En 2023, il a consolidé sa position politique en étant réélu maire de Kanifing avec une large avance, battant le candidat du parti au pouvoir, le NPP, de plus de 13 000 voix. Cette victoire a renforcé son ancrage national, prouvant que sa popularité dépassait les cercles urbains pour toucher les citoyens ordinaires sensibles à son discours de gouvernance transparente, d'énergie juvénile et de politiques visionnaires.

Avec sa décision de briguer l'investiture de l'UDP, Bensouda ne se présente plus seulement comme un réformateur local, mais comme un leader national prêt à porter le flambeau du plus grand parti d'opposition de la Gambie. Pour de nombreux jeunes Gambiens, sa candidature incarne leurs aspirations au changement, à un leadership moderne et à une rupture avec des décennies de politique traditionnelle. Pour d'autres, elle représente un défi audacieux à un establishment politique longtemps dominé par des figures vétéranes.

Alors que l'UDP se prépare à son processus de sélection interne, le duel entre Bensouda et Darboe pourrait marquer le moment le plus décisif de l'histoire du parti. L'issue déterminera non seulement qui dirigera l'UDP lors de la présidentielle de 2026, mais aussi comment l'opposition entend se positionner face au Parti national du peuple (NPP) au pouvoir. Dans cette bataille entre héritage et renouveau, Talib Bensouda a déjà clarifié une chose : il est prêt à conduire la Gambie vers une nouvelle ère.

Le rapport balistique confirme la présence d'armes mortelles : trois ressortissants étrangers seront poursuivis