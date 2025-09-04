Sénégal: Filière banane - «L'autosuffisance à notre portée », affirme le ministre Mabouba Diagne

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage, Mabouba Diagne, soutient que l'atteinte de la souveraineté alimentaire en banane est à notre portée.

«Vu les performances encourageantes de la filière banane, je suis convaincu qu'il est possible d'accélérer notre marche vers l'autosuffisance. En 2024, nous avons commercialisé 72 350 tonnes de bananes produites localement, malgré la perte de 37 500 tonnes due aux inondations et aux intempéries. La consommation nationale a été estimée à 101 993 tonnes, avec seulement 29 643 tonnes importées. Pendant les mois de forte production (septembre à décembre), les importations sont descendues à moins de 10 000 tonnes, alors que nous produisions près de 40 000 tonnes », écrit M. Diagne dans une publication partagée sur les réseaux sociaux. « L'autosuffisance est à notre portée, si nous savons préserver et valoriser notre production », a affirmé le ministre.

Pour 2025, a dit Mabouba Diagne, nous prévoyons une production nationale de 112 500 tonnes. Il informe avoir demandé à la filière banane (Gie et coopératives) de lui transmettre leurs besoins en vitro-plantes. Il dit souhaiter également organiser une réunion stratégique avec le Projet Fsrp, la Direction de l'horticulture, le Ministère du Commerce, l'Isra, Seneguindia et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, afin de définir ensemble un plan d'action.

«Cette année nous comptons accompagner la filière banane avec des subventions pour acheter des vitro-plantes », promet le ministre de l'Agriculture.

En complément, il souligne qu'un atelier dédié est organisé en marge du Sommet de l'Africa Food Systems (Afs) afin de permettre aux acteurs publics, privés, académiques et aux organisations professionnelles de finaliser la rédaction de la Stratégie nationale pour l'autosuffisance en banane.

«L'objectif est clair : financer et accompagner les coopératives de banane pour atteindre l'autosuffisance avant 2029, tout en réduisant les pertes et en remplaçant progressivement les importations par notre production nationale », a dit Mabouba Diagne. Le 1er septembre dernier, l'Agence de régulation des marchés (Arm) a annoncé le gel des importations de bananes.