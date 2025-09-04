Togo: Quand l'inattendu change une vie

La romancière togolaise Abira Bonfoh vient de publier son nouveau livre intitulé Sur les traces de l'inattendu, une oeuvre profondément humaine qui explore les thèmes de la résilience, de l'autonomisation et des rencontres inattendues.

Au coeur du récit, on retrouve Télia, une héroïne orpheline dès l'enfance qui, malgré les blessures de la vie, refuse de céder au renoncement. Son parcours traverse l'Afrique et les grandes capitales du monde - Dakar, Paris, New York, Londres - entre douleurs et espoirs, luttes et apprentissages, chutes et victoires.

Grâce à son courage et sa détermination, Télia s'impose comme une femme libre, brillante et autonome. Mais le destin, imprévisible et poétique, continue de jalonner sa route de surprises : un sauvetage inopiné, une maternité inattendue, un simple regard échangé qui bouleverse tout.

Une écriture sensible

À travers une plume sensible et fluide, Abira Bonfoh compose un récit où s'entrelacent drames intimes, destins croisés et renaissances. Sur les traces de l'inattendu apparaît comme une ode à la persévérance et à la réussite, mais aussi à ces rencontres imprévues qui transforment une existence.

L'ouvrage aborde des thématiques universelles l'éducation, la quête de liberté, les liens invisibles entre passé et avenir qui résonnent bien au-delà du parcours de son héroïne.

Avec ce nouveau roman, Abira Bonfoh confirme sa place dans la littérature africaine contemporaine. Elle y célèbre la force des femmes, la capacité à renaître de ses blessures et à tracer son chemin, malgré les obstacles.