Afrique: RDC-Rwanda - Le Togo prend part à la réunion du comité de suivi de l'accord de paix

Le Qatar, les États-Unis, le Togo et la Commission de l'Union africaine ont pris part à la deuxième réunion du comité conjoint de suivi (CCS) de l'accord de paix conclu entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, a indiqué le Département d'État américain dans un communiqué conjoint publié mercredi, repris jeudi par Mena Today.

Au cours de cette rencontre, les membres du comité ont reconnu la lenteur dans l'application de certains volets de l'accord conclu entre Kinshasa et Kigali.

Pour relancer le processus, la RDC et le Rwanda se sont engagés à mettre en place un canal technique de coopération dédié aux échanges de renseignements, de sécurité et d'informations militaires, avant la prochaine réunion prévue à Doha.

Le Togo, présent aux discussions, représentait l'Union africaine. Cette participation illustre l'engagement de Lomé à promouvoir le dialogue politique et à renforcer la stabilité en Afrique centrale, dans un contexte marqué par des tensions persistantes entre les deux pays voisins.

Cette deuxième réunion du comité de suivi témoigne de la volonté des partenaires régionaux et internationaux de soutenir le processus de paix et d'encourager les deux parties à respecter leurs engagements, afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions dans la région des Grands Lacs.