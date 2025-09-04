Sénégal: Cérémonie officielle du Gamou - Tivaouane salue le travail « remarquable » du Soleil

La ville sainte de Tivaouane a adressé une mention spéciale au quotidien national Le Soleil et à son directeur général, Lamine Niang.

Lors de la cérémonie officielle de l'édition 2025 du Maouloud, Serigne Hamid Sy Al Amine, président de la Commission communication, a salué le déploiement massif des équipes du Soleil ainsi que la réalisation d'un magazine spécial dédié à la cité de Maodo et à la hadara.

« Nous tenons à remercier le directeur général du Soleil pour sa visite de courtoisie à l'occasion du Gamou. Nous le remercions également pour avoir orienté, à cette occasion, la ligne éditoriale du journal avec ce magnifique numéro spécial réalisé par ses équipes », a-t-il déclaré, rappelant que le magazine est édité en français et en arabe afin que chacun puisse s'en approprier le contenu.

« C'est une excellente production que nous saluons au nom du Khalife général, Serigne Babacar Sy Mansour », a ajouté le marabout, devant la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général de corps d'armée Jean-Baptiste Tine.