Sénégal: Commerce extérieur - Une progression continue des exportations du pays notée en juin 2025

Les exportations du Sénégal poursuivent leur hausse depuis quelques mois. En juin 2025, elles ont progressé de 44,9 milliards de FCFA, selon les Repères statistiques de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

Au mois de juin dernier, le solde commercial du Sénégal s'améliore de 57,4 milliards de FCFA. Il est passé, selon l'Ansd, de « -80,7 milliards de FCFA au mois précédent à -30,3 milliards de FCFA » au mois sous revue.

« Ce résultat fait suite à la bonne tenue des exportations (+44,9 milliards de FCFA) et au repli des importations (-12,5 milliards de FCFA) en rythme mensuel », rapporte l'agence sénégalaise en charge des statistiques dans son rapport des Repères statistiques publié mercredi.

S'agissant de la progression des exportations, elle s'explique principalement, selon la même source, par l'accroissement de celles des huiles brutes de pétroles à hauteur de 77,5 milliards de FCFA. Mais également la hausse du titane d'une valeur de 14,0 milliards de FCFA, de l'or non monétaire de 12,4 milliards de FCFA et du zirconium pour un montant de 3,1 milliards de FCFA.

« Du côté des importations, le recul est induit par la baisse de celles des produits céréaliers (-22,6 milliards de FCFA), des produits pétroliers (-8,6 milliards de FCFA), des produits chimiques et inorganiques (-5,1 milliards) ainsi que des produits pharmaceutiques (-3,3 milliards de FCFA) », indique le document.

L'Ansd informe aussi qu'au premier semestre 2025 le solde commercial est évalué à -728,5 milliards de FCFA contre -1 726,3 milliards de FCFA au second semestre de l'année précédente. Il a ainsi progressé de 997,8 milliards de FCFA du déficit entre les deux périodes.