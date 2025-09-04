Congo-Brazzaville: Eau et électricité - Des experts français visitent les installations de Mossendjo

Accompagnée des autorités locales, une délégation d'experts français en provenance de la ville de Maizieres-les-Metz et de Metz a exploré, il y a quelques jours, la ville de Mossendjo.

La visite sur le terrain a permis à la délégation d'experts français d'évaluer les installations existantes pour concevoir des projets de réhabilitation ou de construction afin d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'électricité ainsi qu'à l'assainissement dans cette partie du pays.

Arrivés fraîchement dans la ville de Mossendjo, ces experts se sont tout d'abord rendus à Madouma, où ils ont visité un forage privé, ce qui leur a permis d'examiner les procédées utilisées mais également de vérifier si les travaux respectaient les normes techniques avant d'apprécier la faisabilité d'une éventuelle reproduction à plus grande échelle. Ensuite, ils ont visité l'ancienne installation hydraulique située au quartier Trois Planches ainsi qu'un cours d'eau servant de source d'approvisionnement en eau à la population. Pour mieux comprendre le fonctionnement du réseau local de l'énergie électrique du Congo (E2C), ces derniers ont tenu à visiter ses installations.

En effet, cette visite a permis à la délégation française d'évaluer les infrastructures existantes et de comprendre les besoins nécessaires afin d'établir un diagnostic technique et social. « Nous avons pu comprendre les capacités et les dysfonctionnements de ces ouvrages. La ville de Mossendjo a un grand avantage. Elle dispose de la ressource en eau mais la problématique principale est l'accès à l'énergie.

Ces questions vont être affinées et des solutions vont être proposées pour pérenniser le système de distribution existant et créer des ouvrages de façon autonome par rapport au réseau E2C pour être en capacité de donner l'eau à la population le plus régulièrement possible », a dit Grégory Galland, membre de la délégation.

Notons que l'eau potable et le courant électrique sont indispensables à la vie humaine, au développement d'une ville, à l'hygiène, au fonctionnement des services essentiels, au développement économique et à la sécurité. D'où l'importance de cette visite qui a pour but d' améliorer les conditions de vie de la population de Mossendjo dans le domaine de l'eau et de l'électricité.