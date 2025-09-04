Congo-Brazzaville: Administration publique - Renforcer la culture de la qualité du service

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs, Gilbert Mokoki, a lancé, le 4 septembre, à Brazzaville les travaux de l'atelier de formation sur les enjeux de la démarche qualité et la certification ISO 9001 : 2015 dans l'administration publique.

S'inscrivant dans l'optique de l'organisation des journées scientifiques, conformément au Plan de travail annuel budgétisé 2025 du ministère, cette formation vise, selon Gilbert Mokoki, à renforcer la culture de la qualité au sein de l'administration publique pour répondre aux exigences d'efficacité, de transparence et de l'amélioration continue des services rendus aux citoyens. Tout cela en rapport avec la stratégie ministérielle.

L'objectif général est de renforcer les capacités des cadres et des agents du ministère sur les principes, les enjeux et les étapes de mise en oeuvre d'un système de management de la qualité conforme à la norme ISO 9001 :2015. La formation concerne, en effet, les membres du cabinet, les directeurs et chefs de service, les responsables qualité et référents qualité, les agents de suivi-évaluation et d'audit interne, ainsi que les personnels chargés du contrôle, de la planification et de la performance sans oublier les membres de l'équipe projet qualité.

Les résultats attendus étant de faire comprendre aux participants les concepts fondamentaux de la qualité et les exigences de la norme ISO 9001:2015 ; identifier les enjeux de la démarche qualité dans le contexte de l'administration publique ; cartographier les processus-clés de leur organisation ; formaliser les informations documentées du Système de management de la qualité (SMQ) ; élaborer un plan d'actions pour initier ou renforcer un projet de certification ISO 9001 :2015.

Le ministre du Contrôle d'Etat, de la Qualité du service public et de la Lutte contre les antivaleurs a rappelé que ce processus de développement et de renforcement des compétences permet aux agents de l'Etat de s'adapter dans un monde en pleine évolution permanente. « Ce qui sous-entend aujourd'hui les politiques des ressources humaines ne se positionnent plus comme un simple outil d'accompagnement, mais elles doivent être incluses dans une globale d'anticipation de changement en vue d'une adaptation aux différentes mutations. Ces mutations obligent les administrations publiques à une réflexion approfondie à travers l'organisation de tels ateliers, au cours des journées scientifiques par exemple. Cela permet de minimiser des conflits professionnels, sociaux et d'autres pesanteurs pouvant subvenir de la résistance du changement », a souligné Gilbert Mokoki.co

Le ministre a, par ailleurs, rappelé l'intérêt d'instituer les journées scientifiques au sein de son département ministériel et de disposer d'un cadre dans lequel les experts, sachants et chercheurs de différents horizons pourront mener et organiser des formations. « C'est ici l'occasion de lancer un appel au sens de responsabilité de tous et surtout aux plus expérimentés, particulièrement les aînés de se servir de telles initiatives comme un moyen de cohésion, de partage et d'homogénéité des informations pour l'intérêt général sans égoïsme quelconque », a-t-il lancé.

Cette formation est animée par deux consultants du Cabinet Owando Consulting, notamment Ariel Ibata, basé à Ouagadougou et Gildas Itoua. Le premier s'est félicité de cette initiative et de la création d'un ministère chargé pleinement des questions de la qualité du service public au Congo. « Je voudrais échanger avec vous sur les enjeux de la démarche qualité et sa certification. Je tenais à saluer cette initiative, au Burkina Faso, la question de la qualité du service public est confiée au ministère du Commerce. Ma communication a quatre objectifs : échanger sur les enjeux ; les concepts fondamentaux ; les exigences de la norme, ainsi que les étapes pour arriver à la certification », a lancé d'entrée de jeu Ariel Ibata.