Dans un communiqué rendu public le mardi 2 septembre 2025 dans le territoire de Kwamouth, les autorités militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont arrêté 7 miliciens Mobondo opérant dans cette partie de la province pendant plusieurs mois. L'annonce a été faite au village d'Aurevoir, séparant la province de Kinshasa à celle de Maï-Ndombe.

Pendant cette opération militaire des Forces Armées congolaises dans ce village, situé le long de la RN 17, un AK-47 et cinq armes de guerre ont été capturés.

Par ailleurs, ces malfaiteurs auraient été impliqués dans le braquage d'un véhicule en provenance de la capitale congolaise à destination du village Twa. Au cours de leur braquage, ils avaient torturé, séquestré et dépouillé les usagers de leurs biens, tant en nature qu'en espèce.

De son côté, le porte-parole des opérations Ngemba dans cette région, Antony Mualushayi, a indiqué qu'à la suite de ces manifestations, une patrouille de combat a été déclenchée à partir du village Kinsele dans le but de sécuriser la zone, puis traquer les éléments de ladite milice.

Pour ce faire, l'état-major des FARDC a insisté auprès des militaires sur le respect strict de leur travail souverain de la protection de cet espace et des populations en général, en mettant toutes les batteries en marche et à ne surtout pas se mêler aux conflits ethniques locaux.

Anthony Mualushayi, appelle à une élimination immédiate et au désarmement plus rapide des ex-combattants Mobondo en vue d'éviter toutes sortes de trouble, montrant ainsi que le maintien de ces ennemis de la paix dans cette partie de la République est considéré comme un signe d'insécurité réelle pour la population.

Il sied de rappeler que lors de la clôture d'une mission d'itinérance de la 33ème Région militaire dans la ville de Kindu, Chef-lieu de la province du Maniema, le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita a réaffirmé l'engagement total du Gouvernement central à avoir une armée puissante, républicaine et dissuasive.