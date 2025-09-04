Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire dans le Maï-Ndombe, Kwamouth - Les FARDC neutralisent 7 miliciens Mobondo

4 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par Hardi Moyo

Dans un communiqué rendu public le mardi 2 septembre 2025 dans le territoire de Kwamouth, les autorités militaires des Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont arrêté 7 miliciens Mobondo opérant dans cette partie de la province pendant plusieurs mois. L'annonce a été faite au village d'Aurevoir, séparant la province de Kinshasa à celle de Maï-Ndombe.

Pendant cette opération militaire des Forces Armées congolaises dans ce village, situé le long de la RN 17, un AK-47 et cinq armes de guerre ont été capturés.

Par ailleurs, ces malfaiteurs auraient été impliqués dans le braquage d'un véhicule en provenance de la capitale congolaise à destination du village Twa. Au cours de leur braquage, ils avaient torturé, séquestré et dépouillé les usagers de leurs biens, tant en nature qu'en espèce.

De son côté, le porte-parole des opérations Ngemba dans cette région, Antony Mualushayi, a indiqué qu'à la suite de ces manifestations, une patrouille de combat a été déclenchée à partir du village Kinsele dans le but de sécuriser la zone, puis traquer les éléments de ladite milice.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour ce faire, l'état-major des FARDC a insisté auprès des militaires sur le respect strict de leur travail souverain de la protection de cet espace et des populations en général, en mettant toutes les batteries en marche et à ne surtout pas se mêler aux conflits ethniques locaux.

Anthony Mualushayi, appelle à une élimination immédiate et au désarmement plus rapide des ex-combattants Mobondo en vue d'éviter toutes sortes de trouble, montrant ainsi que le maintien de ces ennemis de la paix dans cette partie de la République est considéré comme un signe d'insécurité réelle pour la population.

Il sied de rappeler que lors de la clôture d'une mission d'itinérance de la 33ème Région militaire dans la ville de Kindu, Chef-lieu de la province du Maniema, le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Guy Kabombo Muadiamvita a réaffirmé l'engagement total du Gouvernement central à avoir une armée puissante, républicaine et dissuasive.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.