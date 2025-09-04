Après la réception de 30 bus neufs la semaine dernière, l'Établissement Public Transports au Congo, « TRANSCO » en sigle, a réceptionné, ce lundi 1er septembre 2025, un deuxième lot de 30 nouveaux bus de marque Mercedes-Benz fabriqués à Kinshasa, capitale de la RDC, par Suprême Automobile, portant ainsi le nombre à 60 bus livrés en l'espace d'une semaine.

La cérémonie de réception de ces 30 nouveaux bus par TRANSCO à travers son Directeur Général a eu lieu au dépôt II, de la dix-huitième rue Limete, en présence notamment du Représentant du Vice-premier Ministre, Ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, Guylain Kumwimba Banza, du Directeur Général de Suprême Automobile, Vikram Surelia, de la Directrice Générale Adjointe de TRANSCO, Solange Kabedi Odra, de tous les Directeurs ainsi que des Cadres et Agents de TRANSCO.

Prenant la parole lors de cette cérémonie voulue sobre, le patron de TRANSCO, le DG Sylvestre Bilambo a rendu des vibrants hommages au Président de la République, Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi qui a voulu, dans son mandat, mettre le social du Congolais en premier lieu, et faciliter la mobilité des citoyens Congolais dans son entièreté, vision parfaitement exécutée par son Gouvernement, à travers la Vice-Primature en charge des Transports, dirigé des mains de maître par Jean-Pierre Bemba Gombo.

Il a, en effet, remercié Suprême Automobile pour avoir tenu compte des exigences techniques soulevées par TRANSCO pour l'amélioration de qualité de Bus.

Dans la phase d'interpellations, Sylvestre Bilambo a demandé à tout son personnel, plus particulièrement les membres de l'équipage, d'avoir une prise de conscience assez interpellatrice afin que ces nouveaux engins acquis grâce aux efforts inlassables du Gouvernement, déployés dans un contexte économique et sécuritaire aussi particulier, puissent garder leur confort convenable.

Toujours dans la même phase d'interpellations, aux services de contrôle et de formation, eux qui ont la responsabilité du suivi et du marquage du réseau, le Directeur Général a déclaré qu'il ne tolérerait point l'amateurisme au volant, et ce, pour la sauvegarde de l'actuel parc Automobile.

Débutée dans une ambiance très conviviale, ladite cérémonie s'est clôturée par la signature d'un protocole d'accord entre TRANSCO et Suprême Automobile, représentés par leurs deux Directeurs Généraux.

Notons qu'avec l'acquisition de ces 30 nouveaux bus, le nombre total de bus déjà réceptionnés par TRANSCO dans le cadre de ce partenariat passe à 150 sur les 230 bus attendus.

Signalons, par ailleurs, que bien avant la cérémonie de réception de ce deuxième lot, tôt le matin de ce même lundi, soit vers 06 heures, le Directeur Général de TRANSCO, accompagné du Directeur d'exploitation, Monsieur Boyela, avaient effectué un déplacement à la place des évolués, dans la commune de la Gombe, à l'occasion de la rentrée scolaire, pour inspecter les mouvements des bus affectés aux réseaux scolaires.