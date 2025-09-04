Congo-Kinshasa: Boma - Samuel Mbemba Kabuya annonce un atelier sur les droits humains

La cité portuaire de Boma, dans le Kongo Central, se prépare à accueillir un atelier de renforcement des capacités en droits humains destiné aux cadres et agents publics. Cette initiative, annoncée hier mercredi 3 septembre 2025 par le Ministre des Droits humains, Me Samuel Mbemba, intervient dans un contexte marqué par des tensions et des émeutes récentes dans la ville.

En effet, « à Boma, théâtre récent de tensions, le Gouvernement choisit la voie du dialogue et de la formation plutôt que celle de la répression. En initiant un atelier sur les droits humains à destination des cadres publics, Kinshasa veut montrer qu'autorité et respect des libertés ne s'opposent pas. Une démarche qui illustre la volonté de Judith Suminwa d'ancrer la paix civile dans la pédagogie et la confiance retrouvée », souligne, dans une dépêche, la Cellule de communication du Ministère.

Sur place, Me Samuel Mbemba a réaffirmé ce qui suit : « La Cheffe du Gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, m'a dépêché ici à la suite des événements malheureux qui ont eu lieu, pour rencontrer la population et les cadres publics, afin de ramener l'entente entre les deux, mais aussi organiser un atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme ».

L'objectif affiché est de mieux préparer les responsables locaux à gérer le délicat équilibre entre fermeté dans la lutte contre la criminalité et respect des libertés fondamentales.

L'atelier, qui se déroulera dans les prochains jours, réunira les principaux services de l'Etat, y compris les forces de sécurité et les autorités administratives locales. Il s'agira de revisiter les principes internationaux et nationaux relatifs aux droits humains, de partager des outils pratiques de gestion des crises et d'instaurer un dialogue constructif entre la population et l'administration.

Selon Me Samuel Mbemba, cette initiative traduit la volonté du Gouvernement Suminwa II d'inscrire son action dans une logique de prévention et de formation, plutôt que dans la seule répression. « Il est essentiel que nos cadres publics disposent des instruments nécessaires pour agir avec professionnalisme, protéger les citoyens et restaurer la confiance », a-t-il souligné.

En choisissant Boma, ville stratégique du Kongo Central, les autorités entendent envoyer un signal fort : les tensions locales doivent être désamorcées par une approche participative, alliant justice, sécurité et respect des droits. Pour de nombreux observateurs, cette démarche marque un pas supplémentaire vers la consolidation de l'Etat de droit et la pacification durable des centres urbains sensibles de la République démocratique du Congo.