Congo-Kinshasa: Jean-Pierre Lacroix attendu dans l'est de la RDC pour relancer l'action de la MONUSCO

Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations unies chargé des opérations de paix, est arrivé, mercredi 3 septembre, en République démocratique du Congo (RDC) pour une visite de plusieurs jours. À Kinshasa, il doit rencontrer le président Félix Tshisekedi et la Première ministre Judith Suminwa, avant de se rendre dans l'est du pays, à Beni (Nord-Kivu) et à Bunia (Ituri). Objectif affiché : réaffirmer l'engagement de la Monusco face aux crises congolaises.

Il s'agit de sa deuxième visite en RDC en six mois. « Cela montre la volonté des Nations unies d'inscrire les crises en RDC dans l'agenda de la communauté internationale », explique un responsable onusien.

Jean-Pierre Lacroix doit entamer ses consultations à Kinshasa et s'entretenir avec les autorités congolaises, notamment la primature et la présidence. Jeudi matin, au siège de la Monusco, il a rencontré des représentants de l'opposition, notamment Martin Fayulu. Il doit aussi voir des représentants des confessions religieuses. Au programme des discussions : le contexte politique et sécuritaire.

Focus sur l'Ituri et le Nord-Kivu

L'essentiel de la visite se déroulera toutefois dans l'est du pays, et plus particulièrement en Ituri, où la Monusco concentre aujourd'hui une grande partie de ses troupes et de ses activités. La province connaît depuis plusieurs mois une recrudescence des violences contre les civils. Jean-Pierre Lacroix passera près de 48 heures à Bunia et dans ses environs, avec un passage prévu dans la base de Fataki.

Il se rendra ensuite à Beni, siège temporaire des institutions du Nord-Kivu. Mais, comme en mars dernier, il n'ira pas à Goma ni dans les zones contrôlées par le groupe armé AFC/M23. « Nous ne voulons pas ajouter de la confusion », confie un membre de la délégation onusienne.