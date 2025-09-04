Tunisie: Fondation Fidaa - L'hébergement scolaire et universitaire gratuit pour les enfants des martyrs

LLa Fondation Fidaa a annoncé ce jeudi qu'il a été décidé, lors d'une session de travail coordonnée, d'accorder cette année la gratuité de l'hébergement scolaire et universitaire aux enfants de ses membres. Cette mesure est mise en place sans qu'il soit nécessaire de s'inscrire au préalable sur la plateforme numérique. Les bénéficiaires pourront obtenir un certificat de statut auprès de la Fondation Fidaa pour le présenter aux structures concernées. Un échange de données et d'informations aura lieu entre la fondation et les ministères concernés.

Il a également été décidé d'inviter les directions de l'action sociale des différentes entités à contacter les bénéficiaires des bourses afin qu'ils déposent leurs dossiers dans les délais impartis, soit avant le 10 septembre pour les élèves et le 10 octobre pour les étudiants en formation professionnelle et universitaire.

Il a par ailleurs été décidé de demander au représentant du ministère de l'Éducation d'assurer un accompagnement spécial par les directeurs d'écoles et d'instituts pour les enfants des martyrs à l'occasion de la rentrée scolaire. De plus, il a été convenu d'accélérer les procédures de publication d'un décret visant à nommer une école en l'honneur d'un martyr. La coordination entre le ministère de l'Éducation et la Fondation Fidaa se poursuivra pour élaborer un plan qui établira des critères objectifs pour nommer les écoles et les instituts d'après des martyrs. L'objectif est de dépasser le simple aspect matériel pour faire connaître les martyrs et leurs qualités au sein des établissements d'enseignement concernés, dans le cadre d'une approche culturelle qui consacre la reconnaissance et la gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour leur patrie.

En outre, il a été décidé de soumettre la question de la prise en charge des enfants ayant des besoins spécifiques à l'examen du comité médical spécialisé de la Fondation Fidaa. Il est également prévu de poursuivre la coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour établir un système d'accompagnement qui prend en considération les aspects symboliques et moraux lors du traitement des dossiers des enfants des martyrs.