Les "Aigles de Carthage" seront ce soir devant une très belle opportunité pour empocher les trois points face au Liberia et s'asseoir plus confortablement dans leur fauteuil de leader du Groupe H.

Première avec 16 points, avec une importante avance de quatre points sur son dauphin, la Namibie, et de six points sur son adversaire du jour, le Liberia, la Tunisie règne sur son groupe éliminatoire de la Coupe du monde 2026 et n'est pas très loin de toucher au but et de s'octroyer son billet pour la plus grande fête du football mondial. L'objectif de ce match sera donc de maintenir cette cadence et de garder la distance. Le sélectionneur national, Sami Trabelsi, ne laissera donc rien au hasard et mettra tout en oeuvre pour gagner ce soir et aller affronter en toute quiétude le match très important qui l'attend face à la Guinée équatoriale.

Mais se focaliser en priorité sur le résultat ne doit pas être accompagné par une pression trop forte sur les épaules des joueurs qui serait mal accueillie et difficile à contenir et à repousser. La victoire prime, certes, mais rien n'empêche Sami Trabelsi de la chercher dans la sérénité et l'euphorie et de rendre une parfaite copie. Un succès avec la manière rendra la sélection plus proche de son public qui la reprendra en affection, lui qui ne lui a pas encore «pardonné» ses deux revers en amical contre le Burkina Faso et le Maroc en amical.

Le collectif et le mental, clés de ce match crucial

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La recette de la victoire tant convoitée n'est pas très compliquée. Il suffit de mettre les bons ingrédients. Quel que soit le système de jeu qui sera adopté, ce qui fera la différence, c'est la bonne animation aussi bien défensive qu'offensive avec un plan de jeu bien ficelé au niveau des transitions dans les deux sens, défense-attaque et attaque-défense. Car une équipe solide, c'est avant tout un bloc hermétique et en béton. Assez compact, bien solidaire avec trois lignes bien resserrées et très proches pour ne rien laisser à l'adversaire, même pas des miettes. C'est sûr que Sami Trabelsi a tout organisé, planifié et structuré pour ce match- clé. Ce soir, il ne lui reste que de mettre la clé dans le contact, d'actionner avant le coup d'envoi le pilote automatique et de laisser l'équipe fonctionner toute seule dans le cadre des grandes lignes de la stratégie de jeu qu'il lui a tracée.

Quelle que soit la composition de l'équipe arrêtée pour le match, c'est l'état d'esprit qui animera les joueurs sur le terrain, leur capacité à privilégier le collectif, à faire les choses vite et bien et de manière synchronisée qui vont être les facteurs déterminants. Le mental sera très déterminant pour éviter d'encaisser un but contre le cours du jeu, pour marquer très tôt, savoir gérer l'avantage au score et parvenir à enfoncer le clou. On doit être parfaits sur trois plans.

Dans le boulot défensif où les quatre défenseurs et les deux milieux axiaux ont tout le terrain devant eux pour faire la bonne couverture derrière et la meilleure relance du jeu. Dans la création où les milieux de liaison et de projection vers l'avant doivent être très actifs et très entreprenants. Dans la finition où les joueurs de pointe ont besoin d'être bien inspirés pour ne pas peiner dans la concrétisation.

Ce n'est pas facile comme tâche, il faut l'avouer, mais ce n'est pas très ardu non plus, il faut le reconnaître, aussi, de trouver le chemin d'un succès qui confortera davantage nos chances de faire un bon sprint final et d'ouvrir toutes grandes les portes du prochain Mondial.