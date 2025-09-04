Afrique: Le Libéria en quête d'un exploit à Radès - Une chance à saisir

Le Liberia a tout à gagner et à réaliser un exploit contre la Tunisie qui l'a déjà dominé chez lui à Monrovia. Une défaite signifierait une élimination quasi définitive de la Coupe du monde 2026, avec pour infime espoir une hypothétique place de barragiste...

Les "Lone Stars", en quête d'un improbable exploit au pays d'Hannibal, s'apprêtent à affronter les "Aigles de Carthage", leaders invaincus du Groupe H. Le Liberia est déterminé à faire ses preuves face au leader du groupe, qui n'a encaissé aucun but en 6 matchs. Même un résultat nul serait favorable et accrocheur, pour entretenir la flamme et pour ne pas être définitivement largué.

Histoire du Liberia

La sélection libérienne a connu des hauts et des bas au fil de son histoire. Malgré des débuts modestes, elle a su se faire une place sur la scène continentale. L'un de ses plus grands succès est sans doute sa qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1996 en Afrique du Sud, une première historique pour le pays. Traditionnellement, les confrontations entre le Liberia et la Tunisie ont toujours été très disputées. Les deux sélections se sont rencontrées à plusieurs reprises et les matchs ont souvent été serrés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Si la Tunisie a l'avantage au niveau des statistiques avec un grand nombre de succès et une seule défaite face à cet adversaire en 2015, le Liberia a toujours su faire preuve de résilience et de détermination. Le match à venir est donc l'occasion pour montrer qu'il a progressé et qu'il est capable de rivaliser avec les meilleures sélections du continent. Avec une équipe jeune et talentueuse, les "Lone Stars" ont toutes les cartes en main pour créer la surprise.

Entretenir l'espoir

Emmené par ses deux vedettes du championnat tchèque avec le capitaine qui officie au Slavia Prague, Oscar Dorley et Divine Teah, le Liberia n'a pas à rougir. Deux milieux de terrain centraux appelés à casser les lignes offensives tunisiennes. Hormis ces deux joueurs clés du onze de Kojo, la plupart sont des joueurs secondaires dans leurs clubs respectifs. A titre d'exemple, l'attaquant Ayouba Kosiah, qui évolue en seconde division belge au Beerschot VA, Bryant Farkarlun, qui joue à Austin FC en MLS américaine, Mark Pabai arrière droit des Slovènes du FC Koper et Nohan Kenneh, milieu défensif de Ross County en Ecosse, ont été de nouveau convoqués par leur coach national Kojo.

Le grand absent est le défenseur du Viktoria Plzen, Sampson Dweh, âgé de 23 ans. Ce qui est certain c'est que le Liberia vendra cher sa peau et ne se présente pas en victime expiatoire au stade Hamadi Agrebi de Radès. Les fans libériens, qui soutiennent leur équipe nationale avec passion, espèrent une victoire qui marquerait un tournant pour le football national. Le match contre la Tunisie est bien plus qu'une simple rencontre, c'est un test de caractère et une occasion de briller sur la scène internationale.