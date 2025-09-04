Sénégal: AFS 2025 - Un retour sur investissement de 2000 %, le pays réussi son premier test

Le Sénégal vient de réussir un coup de maître économique et diplomatique avec l'organisation du Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires (AFS), qui s'est tenu récemment sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage. Porté par le leadership du Dr Mabouba Diagne, ce sommet a non seulement battu des records de participation, mais a surtout généré un retour sur investissement estimé à plus de 2000 %.

Une affluence sans précédent

« Plus de 6 100 participants dont près de 3 000 internationaux venant des 54 pays d'Afrique et d'autres continents, une affluence qui a dépassé toutes les prévisions », s'est félicité le Dr Diagne. L'événement a attiré tant de monde que les organisateurs ont dû refuser du public, faute de brassards disponibles. Au-delà de la symbolique, cet engouement massif a eu des retombées économiques immédiates pour le pays.

Un impact économique chiffré

Le ministre n'a pas hésité à sortir sa calculatrice pour appuyer son propos : « Chaque participant international a dépensé en moyenne 3 millions FCFA sur une période de 6 à 8 jours. À cela s'ajoutent les 4 millions de dollars investis par le ministère et ses partenaires. Résultat ? Ce forum a injecté plus de 11,2 milliards de francs CFA dans l'économie nationale. »

Un chiffre d'autant plus impressionnant que l'investissement initial de l'État s'élève à seulement 500 millions FCFA, soit un retour sur investissement supérieur à 2000 %. « C'est une démonstration claire que l'agriculture, l'élevage et les systèmes alimentaires sont aussi des leviers puissants pour le développement économique », a souligné Dr Diagne.

Un levier pour l'entrepreneuriat et la souveraineté

Le forum a aussi été un espace d'expression pour une jeunesse africaine audacieuse. « Cette jeunesse venue de tout le continent a dit : nous voulons entreprendre dans l'agriculture et nourrir l'Afrique par l'Afrique », s'est réjoui le ministre. De nombreuses PME sénégalaises ont été mobilisées pendant les six mois de préparation, et plus de 500 d'entre elles ont bénéficié de commandes : stands, mobilier, logistique, etc. Un vrai boost pour l'économie locale.

Des partenariats stratégiques et des milliards mobilisés

Au-delà de l'impact immédiat, l'événement a servi de catalyseur pour l'avenir. Des partenariats de plus de 600 millions de dollars ont été signés ou amorcés. Avec la Banque Mondiale, le FIDA, la Bill & Melinda Gates Foundation ou encore des partenaires italiens, plus de 250 millions de dollars ont été mobilisés pour financer l'innovation agricole, la mécanisation, l'irrigation solaire ou encore l'amélioration génétique du bétail.

Une vitrine pour le Sénégal

Le Forum a aussi permis de tester et de valider la capacité organisationnelle du Sénégal. « Tous les hôtels de Dakar, Thiès et Saly étaient pleins pendant une semaine. Cela montre que notre pays peut accueillir des événements internationaux de grande envergure », a affirmé le ministre.

Il a également tenu à saluer le soutien du président de la République et du Premier Ministre, qui ont permis d'atteindre des records d'investissement public dans l'agriculture : 120 milliards FCFA en 2024, et 130 milliards prévus pour 2025.

Un appel à l'action panafricaine

Enfin, Dr Diagne a lancé un appel clair aux gouvernements africains : « L'Afrique importe chaque année pour 70 milliards de dollars de produits alimentaires. Nous devons investir sérieusement dans notre agriculture et notre élevage. »

Un pari gagnant

En organisant le Forum Africain sur les Systèmes Alimentaires, le Sénégal a non seulement relevé un défi logistique et politique, mais il en a surtout tiré un gain économique net et durable. Une preuve éclatante que l'investissement dans les systèmes alimentaires est non seulement nécessaire, mais rentable et que l'Afrique, forte de sa jeunesse, peut transformer ses défis en opportunités.