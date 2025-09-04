Sénégal: Gamou 2025 - Près de 25 000 pèlerins transportés, DDD signe une performance remarquable

À l'occasion du Gamou, Dakar Dem Dikk (DDD) a mis en place un important dispositif logistique pour faciliter les déplacements des pèlerins vers les villes religieuses de Tivaouane et Kaolack. Depuis le 2 septembre, 689 départs ont été enregistrés, mobilisant plus de 300 bus avec 25 000 pèlerins transportés.

Sur le site de Tivaouane, Mame Guèye Ndaw, cheffe du partenariat à la direction du partenariat et des projets de DDD, a salué le travail de ses équipes : « Les bus qui arrivent de Dakar sont aussitôt nettoyés, entretenus, et préparés pour les départs du lendemain ».

Le retour des pèlerins est prévu dès 5h du matin, le lendemain du Gamou, avec un acheminement vers Dakar en toute sécurité. Les tarifs restent accessibles : 2 500 F CFA au départ de Tivaouane, et 4 000 F CFA depuis Kaolack.

Face aux critiques sur les difficultés rencontrées lors des éditions précédentes, Mme Ndaw précise : « Il ne s'agit pas d'un manque d'organisation, mais d'un afflux massif qui rend parfois difficile la mise en place des dispositifs nécessaires. Dakar Dem Dikk reste cependant le choix préféré des Sénégalais, grâce à ses prix sociaux et à sa fiabilité ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Malgré quelques incidents mineurs sur la route, le bilan sécuritaire est jugé très positif. Près de 25 000 passagers ont été transportés en trois jours, preuve de l'efficacité du dispositif. La réussite de cette opération repose aussi sur le soutien des forces de l'ordre, remerciées pour leur aide dans la régulation des flux à Dakar.

Enfin, M. Ndaw a tenu à remercier le ministre des Transports pour la mise à disposition du terrain logistique à Tivaouane, « un appui précieux, renouvelé depuis plusieurs années ».