La Coalition Nationale pour une Pêche Durable (Conaped), en partenariat avec l'ong Agire (Association pour la gestion intégrée des ressources naturelles et de l'environnement), a tenu une rencontre importante à Saly-Portudal afin de partager les réflexions et les études récentes portant sur la situation actuelle des populations de pêcheurs au Sénégal.

Lors d'une rencontre tenue à Saly-Portudal, Abdou Karim Sall, porte-parole de la Conaped et d'Agire, a souligné le rôle stratégique joué par les organisations spécialisées dans la défense des droits des pêcheurs, l'amélioration de leurs conditions de vie et le renforcement de la cohésion sociale. « La Conaped occupe aujourd'hui une position essentielle, avec des ressources humaines et matérielles compétentes et expérimentées », a-t-il déclaré.

Selon lui, la mobilisation de ces acteurs engagés constitue la force principale des actions menées par la coalition. L'étude présentée a également mis en lumière plusieurs défis urgents à relever, notamment dans la gestion des droits humains et la protection des populations vulnérables.

Abdou Karim Sall, a pointé du doigt le manque de cadres réglementaires adaptés qui freinent l'efficacité de certaines structures et programmes. « Comme pour défendre la balance commerciale, il est impératif d'établir des règles claires, de déterminer qui agit et dans quelles conditions, et surtout d'assurer leur application », a-t-il insisté.

Abdou Karim Sall a également rappelé que depuis 1946, diverses initiatives ont cherché à améliorer la situation des pêcheurs au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine. En 2002, de nouvelles orientations ont encore été adoptées dans le cadre de partenariats régionaux, soulignant que toute avancée durable nécessite une volonté politique forte et une coopération internationale efficace.

Sur la dimension internationale, Abdou Karim Sall a tenu à clarifier la position de la Conaped vis-à-vis du Japon et d'autres partenaires étrangers. « Nous ne considérons pas le Japon comme un adversaire, mais nous croyons en l'importance du dialogue et des échanges. Cependant, nous devons rester vigilants face aux risques de blocages qui pourraient ralentir notre développement », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité d'adaptation dans un monde en constante mutation.

La Conaped réaffirme ainsi son engagement dans la défense des droits humains, la mise en place de réglementations solides et la promotion d'un développement inclusif, au service du bien-être des populations au Sénégal et au-delà. « Notre action s'inscrit dans une vision de long terme, nourrie par l'expérience et tournée vers l'intérêt général », a conclu Abdou Karim Sall.

Cette rencontre a permis également de renforcer la synergie entre acteurs locaux et partenaires internationaux, une condition indispensable pour relever les défis actuels et futurs de la pêche durable au Sénégal.