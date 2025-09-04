Sénégal: Relance de la poste - L'État s'engage à restaurer un pilier stratégique du service public

Lors d'un Conseil interministériel consacré à la relance du service postal national, le lundi 1er septembre 2025, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a solennellement réaffirmé la détermination du gouvernement à préserver et à redresser le groupe La Poste. Ce plan ambitieux repose sur un ensemble de réformes financières, techniques, sociales et technologiques, destinées à assurer la viabilité et la modernisation de cette institution essentielle.

« Aucun État ne saurait tolérer la disparition d'un service d'une telle importance », a déclaré le chef du gouvernement sénégalais, Ousmane Sonko, mettant ainsi en lumière le rôle vital de La Poste dans la continuité de l'action publique et dans la consolidation de la cohésion sociale.

Il s'exprimait lors du Conseil interministériel consacré à la relance du service postal national, qui a présidé le lundi 1er septembre 2025. La rencontre a réuni de nombreux membres du gouvernement, des responsables du secteur postal et des partenaires techniques, appelés à contribuer à la définition des pistes de redressement. Le Premier ministre a rappelé que La Poste, qui emploie plus de 4 200 agents, occupe une place stratégique dans l'aménagement du territoire et garantit un accès équitable des citoyens aux services de base.

Cependant, cette institution, héritée de la période coloniale, a été fragilisée par une gestion défaillante et une incapacité à s'adapter aux mutations technologiques, malgré son rôle déterminant dans la création d'infrastructures structurantes telles que la SONATEL.

M. Sonko a rappelé avoir, « dès 2020, alerté sur les difficultés structurelles de La Poste, sans obtenir de réponse adéquate ». Les réformes actuellement envisagées visent à lui restituer sa stature originelle et à la repositionner comme un véritable fleuron national.

Dans un souci d'efficacité, le Premier ministre a annoncé la mise en place d'un suivi rigoureux, fondé sur des bilans trimestriels, afin d'évaluer l'avancement des mesures et d'apporter, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Enfin, il a affirmé attacher une importance particulière à l'application méthodique des décisions adoptées, précisant que ce plan de redressement s'inscrit dans la continuité des instructions du président de la République et témoigne d'une volonté politique résolue de moderniser l'État et de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions.