Sénégal: Louga - A la source de Serigne Abass Sall

4 Septembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar DIAW

Louga sera encore le point de convergence de fidèles pour la célébration l'anniversaire de la naissance du prophète Mouhamed (PSL). Cet événement aura un écho dans la ville du Ndiambour et particulièrement dans la famille Serigne Abass Sall, sous la direction de Cheikh Tidiane Sall qui a succédé cette année à Serigne Monsour Sall comme deuxième Khalif.

Ce sera pour perpétuer l'œuvre entreprise par feu Abdallah Ibn Abass Sall affectueusement appelé «Mara» (1909-1990). Un des khalifes de Sidy Ahmed Tijani, Serigne Abass Sall est un guide et un chef religieux sénégalais, qui a vécu à Louga et consacra toute sa vie à la propagation de l'Islam et de la Tidjanya. Fils du grand érudit Mayoro Sall, un des Mouhadams de Seydi El Hadji Malick Sy et de Sokhna Fatimata Wade. Il naquit en 1909 à NGuick, village situé à 4 km de Sakal dans la région de Louga.

Ses humanités coraniques achevées, le jeune Abbas s'est abreuvé à toutes les sciences islamiques de la région du Ndiambour. L'oeuvre de Serigne Abass Sall gravite autour de réalisations d'infrastructures et la production poétique. Pour offrir à ses disciples un cadre propice pour leur épanouissement spirituel, Serigne Abass Sall avait ouvert des Daara, des champs, des villages de cultures, des mosquées (Zawiya), un institut islamique d'envergure.

