Sénégal: La 47e AG de l'Union du Clergé sénégalais à Saint-Louis, à partir du 15 septembre

4 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) se prépare à accueillir, du 15 au 19 septembre, la 47e assemblée générale de l'Union du clergé sénégalais (UCS), a-t-on appris du préfet du département, Abou Sow.

"Nous préparons un important évènement que Saint-Louis a l'honneur d'accueillir, la 47e assemblée de l'Union du clergé sénégalais [UCS] qui consiste à recevoir plus de 300 prêtres qui seront présents dans la commune de Saint-Louis", a-t-il déclaré.

L'autorité administrative s'entretenait, mercredi après-midi, avec la presse en marge d'une réunion du comité départemental de développement (CDD) préparatoire à cet important évènement.

Cet évènement va porter sur le thème "Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix au Sénégal".

Il a évoqué, à ce sujet, un évènement important pour le département de Saint-Louis qui va nécessiter la mobilisation de toute l'administration pour accompagner le comité d'organisation.

"L'évènement se déroulera du 15 au 19 septembre, donc il s'agissait de réunir tous les services qui devront intervenir, notamment la Police, les Sapeurs-pompiers pour que l'évènement puisse se tenir en toute quiétude", a notamment assuré le préfet de Saint-Louis.

Selon l'abbé Etienne Toussaint Tavares, président de la section de Saint-Louis de l'Union du clergé sénégalais, cette assemblée générale sera une occasion de réunir tous les prêtres diocésains sénégalais.

