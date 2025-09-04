Sénégal: Tambacounda - Le poste de santé des Abattoirs souffre d'un manque d'équipements criant, selon son infirmer en chef

Tambacounda — Le poste de santé des Abattoirs, un quartier de Tambacounda (est), est confronté à un manque criant d'équipements, a révélé, mercredi, son infirmier en chef, Thierno Diallo.

"Nous avons trouvé un bâtiment vide. De l'inauguration du poste de santé, au mois de mars dernier, à ce jour, nous n'avons reçu aucun matériel", s'est alarmé M. Diallo lors de la réception d'une table d'accouchement et d'un pèse-bébé offerts à l'établissement de santé par "Tout Tambacounda", une association de ressortissants de la ville vivant à l'étranger.

Il a décrié les conditions de travail qui découlent du manque d'équipements du poste de santé, lequel, selon lui, couvre quelque 23 000 habitants de la ville de Tambacounda.

"C'est très difficile de travailler dans ces conditions, nous sommes affectés en tant qu'agents de l'État [...] Nous nous débrouillons pour assurer les consultations et les accouchements", s'est inquiété Thierno Diallo.

Le poste de santé a reçu environ 800 malades adultes et enfants pendant le seul mois d'août, et une dizaine d'accouchements y ont eu lieu durant la même période, a signalé l'infirmier.

La table d'accouchement offerte au poste de santé des Abattoirs par l'association "Tout Tambacounda"

Selon M. Diallo, les riverains de cet établissement de santé sont très exigeants envers le personnel de santé, car ils considèrent le poste de santé comme une structure de référence, malgré son sous-équipement.

C'est avec "un grand soulagement" que le personnel reçoit les équipements offerts par "Tout Tambacounda", a-t-il dit, invitant les pouvoirs publics à venir en aide au poste de santé.

"Nous invitons l'État à équiper le poste de santé des Abattoirs, qui doit disposer du matériel nécessaire à son bon fonctionnement", a plaidé l'infirmier.

"En termes de personnel, nous avons seulement un infirmier et une sage-femme", a-t-il signalé, ajoutant que les mêmes agents sont chargés, en plus des soins à assurer, de mener des activités de terrain, à savoir le déroulement des campagnes de vaccination et des programmes de santé communautaire.

Le poste de santé des Abattoirs a été inauguré le 23 mars dernier par le ministre de la Santé et l'Action sociale, Ibrahima Sy, en présence du gouverneur de Tambacounda, Guedj Diouf, et du maire de la ville, Pape Banda Dièye.