Sénégal: Vers le déploiement de la nouvelle stratégie industrielle 'avant fin 2025'

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le ministre de l'Industrie et du Commerce d'accélérer le déploiement de la nouvelle stratégie industrielle, en liaison avec le programme national des Agropoles et l'activation des Pôles territoires déjà préfigurés.

"Ces transformations notables doivent connaitre un début de matérialisation effective avant la fin de l'année 2025", a déclaré le chef de l'État.

Intervenant lors du Conseil des ministres tenu mercredi, le président Faye a insisté sur le fait que la transformation économique du Sénégal est un objectif collectif.

Il dit attacher "une importance primordiale à la compétitivité de l'économie nationale à travers le nouveau code des investissements en perspective, la maitrise des coûts de l'énergie, la prévisibilité et l'efficacité du système fiscal et douanier", selon le communiqué du Conseil des ministres.

Il a insisté sur la nécessité de rendre le Sénégal "plus attractif", afin d'inciter les investisseurs à s'engager dans des secteurs économiques porteurs du pays, indique la même source.

Aussi Bassirou Diomaye Faye juge-t-il impératif de "renforcer le cadre institutionnel et incitatif de promotion d'un environnement des affaires aux meilleurs standards, mais également (le) dispositif de soutien et de financement des entreprises, les PME/PMI en particulier".