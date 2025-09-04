Sénégal: Quatre groupes de travail créés à la Primature pour une exécution 'rigoureuse' du PRES

Dakar — Le Premier ministre a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, avoir constitué, au sein de la Primature, quatre groupes de travail spécialisés, chargés tous de dérouler de manière "rigoureuse et efficiente" le Plan de redressement économique et social (PRES).

"Il a informé le Conseil que, pour assurer une exécution rigoureuse et efficiente du PRES, il a été procédé, au sein de la Primature, à la mise en place de quatre groupes de travail spécialisés et complémentaires, dont les mandats sont clairement définis", a écrit le ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Sarré.

L'un des groupes s'occupe des réformes économiques. Il est chargé de piloter la conception, la proposition et le suivi des réformes structurelles indispensables au redressement économique souhaité.

Un autre groupe est dédié au phasage, à la budgétisation et à l'analyse des risques. Son rôle est d'élaborer un calendrier précis du PRES, de veiller à une "allocation rigoureuse des ressources financières", à "l'anticipation et [à] la mitigation des risques".

Le groupe chargé du volet "recensement, validation et évaluation" doit, comme l'indique l'intitulé de sa mission, "recenser, valider et structurer toutes les initiatives, tout en définissant un cadre d'évaluation robuste et des indicateurs de performance clairs".

Enfin, un groupe de travail a été créé pour s'occuper de la communication et de la vulgarisation du PRES. Il est chargé d"'élaborer une stratégie de communication transparente et efficace, afin d'assurer l'appropriation pleine et entière du plan par l'ensemble des acteurs : l'administration, le secteur privé et les citoyens".

"De manière transversale, ces groupes [doivent] assurer un suivi-évaluation continu, produire un reporting régulier pour le Conseil des ministres et garantir une coordination opérationnelle optimale entre tous les acteurs impliqués, pour atteindre la réussite totale du [PRES]", affirme le porte-parole du gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres.

Avec le Programme de redressement économique et social, le gouvernement souhaite investir 5 667 milliards de francs CFA dans l'économie sénégalaise, entre 2025 et 2028.

Quatre-vingt-dix pour cent de cet investissement doit provenir de ressources internes, propres au peuple sénégalais, selon les autorités gouvernementales.

Elles aspirent à ramener le déficit budgétaire, qui est actuellement de 12 % du produit intérieur brut, à 3 % seulement à l'horizon 2027.

Le PRES a été présenté aux partenaires de l'État et aux responsables des démembrements de l'Administration publique par le Premier ministre, le 1er août dernier.