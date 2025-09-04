Ile Maurice: Incident avec un photographe et présence remarquée de bouncers

L'ambiance était particulièrement tendue, hier matin, en cour de Port-Louis Sud lors de la comparution de Mohammad Muzaffar Ali Lallmamode. Alors que les journalistes étaient là pour couvrir l'audience, l'un de nos photographes a été agressé par un membre de la famille de l'accusé. Ce dernier s'est précipité vers lui pour tenter de lui arracher son téléphone portable alors qu'il travaillait dans l'enceinte du tribunal.

Lallmamode, escorté par un important dispositif policier, a fait son entrée dans une atmosphère lourde. En arrière-plan, plusieurs bouncers dénombrés à au moins huit, avaient également pris place pour, semble-t-il, renforcer la sécurité autour de l'accusé. Leur présence, inhabituelle dans un cadre judiciaire, n'a pas manqué de susciter des interrogations.

Parmi les personnes présentes, on a également remarqué Steeven Mootocurpen mais il n'a pas eu interaction avec quiconque. Pour rappel, il a été récemment arrêté par la Financial Crimes Commission dans une affaire de blanchiment d'argent. Il a été aperçu à plusieurs reprises montant et descendant les escaliers de la cour.

Dans les couloirs, des échanges ont aussi été observés entre certains proches de Lallmamode et ceux du footballeur Andy Patate, lui aussi récemment inquiété par la justice dans une affaire distincte de trafic de stupéfiants à l'île de La Réunion.