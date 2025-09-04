Exit Jagai senior, enter Jagai junior. Hier matin, à Vallée-des-Prêtres, les équipes de la Financial Crimes Commission (FCC) ont procédé à l'interpellation d'Allysaheb Ashik Ameersaheb Jagai, âgé de 25 ans et fils du superintendant de police (SP) Ashik Jagai dans le cadre d'une enquête portant sur un possible blanchiment d'argent. Il a été emmené au siège de la FCC au Réduit Triangle.

Lors de l'opération, trois véhicules de luxe ont été confisqués : un Ford Raptor, une BMW et une Suzuki Swift. Ceux-ci ont été sécurisés et placés sous scellés au Réduit Triangle afin de servir de preuves dans l'enquête. À noter que son père, le SP Ashik Jagai, en détention depuis le 13 août dans le cadre de l'affaire de Reward Money et a obtenu la liberté conditionnelle hier.

Allysaheb Ashik Ameersaheb Jagai, entrepreneur actif dans plusieurs sociétés familiales, telles que Nabsha Uclean Trading Ltd et EA Smart Choice Business Enterprise Ltd, a été entendu par la FCC sur l'origine des fonds utilisés pour acquérir ces véhicules. Les enquêteurs examinent également le développement rapide de ses activités commerciales qui couvrent la vente au détail, la mécanique automobile, le négoce et les investissements.

Les autorités financières cherchent à établir si le financement de ses sociétés et l'acquisition de ses voitures de luxe pourraient être liés à des mouvements de fonds suspects, en particulier dans le sillage du scandale du Reward Money, impliquant plus de Rs 86 millions de paiements douteux.

L'ascension fulgurante d'Allysaheb Ashik Ameersaheb Jagai, mêlant réussite et zones d'ombre, a attiré l'attention de la FCC. L'enquête se penchera sur la création et la gestion de ses entreprises ainsi que sur les éventuels liens avec les protagonistes récemment impliqués dans cette affaire de blanchiment d'argent liée aux véhicules de luxe.

Analyse financière : Nabsha Uclean Trading Ltd vs EA SmartChoice Business Enterprises

Nabsha Uclean Trading Ltd a été fondée en 2019 et EA SmartChoice Business Enterprises Co Ltd en 2023). Les données sont basées sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2024.

Nabsha Uclean Trading Ltd (2019) : chiffre d'affaires (2024), Rs 2 967 016 ; bénéfices, Rs 211 490 ; actifs, Rs 7,5 millions. Société stable et bénéficiaire malgré une légère baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices.

EA SmartChoice Business Enterprises Co Ltd (2023) : chiffre d'affaires (2024), Rs 855 000 ; perte, Rs 331 070 ; actifs, Rs 461 852. C'est une jeune société en difficulté : chiffre d'affaires en baisse, pertes importantes et forte diminution des actifs.

L'analyse montre que Nabsha Uclean Trading Ltd maintient une certaine solidité financière malgré une rentabilité en légère baisse. En revanche, EA SmartChoice Business Enterprises présente une situation précaire, avec des pertes nettes ainsi que ses actifs, seulement deux ans après sa création.