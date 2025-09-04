Ile Maurice: Rencontre avec son fils au coeur d'une enquête délicate

Le surintendant de police (SP) Ashik Jagai s'est présenté au siège de la Financial Crimes Commission (FCC) accompagné d'une dizaine de bouncers hier, affirmant disposer d'un ordre de la cour lui permettant de déposer un numéro de téléphone sur lequel il sera joignable à la FCC. Une fois à l'intérieur, il a été autorisé à voir son fils en présence de son avocat après avoir demandé si son fils avait eu à manger.

À sa sortie, il s'est adressé à la presse pour clarifier la situation. Il a notamment indiqué que toutes ses voitures présentes doivent être vérifiées pour savoir s'il y a des prêts bancaires, soulignant que certains véhicules avaient été saisis dans le cadre de l'enquête. Il a tenu à préciser : «Mon fils a grandi dans une bonne famille. Il est évident que ce n'est pas un jeu. Il y a une enquête en cours et nous verrons comment elle se déroule.»

Concernant l'affaire de Reward Money, il a déclaré : «Je parle encore de cette somme de USD 6 millions en provenance d'Arabie saoudite pour le hajj. Que s'est-il passé ? C'est une affaire très sensible impliquant un informateur. Nous devons laisser les autorités mener leur enquête. Ce sont eux qui prennent les décisions et la police ne fait que suivre les responsabilités qui lui incombent.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a aussi expliqué la présence des bouncers, indiquant qu'il les a pris pour se protéger des barons de la drogue.