Ile Maurice: Jean Danoel Jolicoeur - «La stabilité de Rodrigues mérite plus qu'un jeu tactique»

interview

La démission de l'Organisation du peuple de Rodrigues (OPR) en bloc va-t-elle vraiment changer l'atmosphère politique dans l'île ?

La démission, si elle est actée, ne sera pas un point final mais un tournant décisif. Elle ouvre une période de campagne électorale cruciale qui placera le peuple rodriguais, dont la maturité politique est indéniable, devant un choix fondamental. Ce moment exigeant nous appelle à transcender les clivages habituels pour nous concentrer sur l'essentiel : une réflexion profonde sur les lacunes structurelles de la RRA Act.

Le véritable enjeu n'est pas seulement de changer des visages, mais de corriger les anomalies institutionnelles qui entravent notre autonomie et de bâtir une assemblée régionale plus responsable, plus efficace et véritablement au service de la population.

L'annonce de Francisco François au meeting à Malabar : vrai engagement ou bluff ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Je prends toujours au sérieux la parole d'un leader politique, surtout sur des sujets d'une telle gravité. Francisco François pose un acte politique fort et cohérent avec les principes qui animent traditionnellement la vie politique rodriguaise : l'honneur et le respect des engagements. Interpréter cela comme un bluff serait une grave méprise.

Cela témoigne plutôt d'une crise de confiance profonde au sein de la majorité, qui ne pourra être résolue que par un dialogue authentique ou par le verdict des urnes. La stabilité de Rodrigues mérite plus qu'un jeu tactique ; elle exige des actes concrets et une parole honorée.