Cameroun: Un citoyen saisit le conseil constitutionnel pour réhabiliter Kamto

Un citoyen camerounais, Michel Noutchetchassi, a officiellement saisi le Conseil constitutionnel pour demander la réhabilitation de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il conteste la légalité de l'invalidation de la candidature du leader de l'opposition, estimant que les documents utilisés pour justifier cette décision étaient faux .

Dans sa requête, Noutchetchassi affirme que le rejet de la candidature de Kamto pour cause de « double investiture » manque de fondement juridique. Il souligne qu'aucune disposition légale ne prévoit explicitement une telle sanction, surtout en l'absence de preuve tangible de double investiture . Le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, examine cette demande ce jeudi 4 septembre 2025 .

Cette démarche intervient dans un contexte politique tendu, où l'opposition dénonce une exclusion arbitraire de ses candidats. Elle relance le débat sur l'indépendance de la justice électorale et la transparence du processus présidentiel . Les conclusions du Conseil sont attendues avec impatience par les partisans de Kamto et les observateurs internationaux .