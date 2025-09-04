Cameroun: Un citoyen saisit le conseil constitutionnel pour réhabiliter Kamto

4 Septembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

Un citoyen camerounais, Michel Noutchetchassi, a officiellement saisi le Conseil constitutionnel pour demander la réhabilitation de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il conteste la légalité de l'invalidation de la candidature du leader de l'opposition, estimant que les documents utilisés pour justifier cette décision étaient faux .

Dans sa requête, Noutchetchassi affirme que le rejet de la candidature de Kamto pour cause de « double investiture » manque de fondement juridique. Il souligne qu'aucune disposition légale ne prévoit explicitement une telle sanction, surtout en l'absence de preuve tangible de double investiture . Le Conseil constitutionnel, présidé par Clément Atangana, examine cette demande ce jeudi 4 septembre 2025 .

Cette démarche intervient dans un contexte politique tendu, où l'opposition dénonce une exclusion arbitraire de ses candidats. Elle relance le débat sur l'indépendance de la justice électorale et la transparence du processus présidentiel . Les conclusions du Conseil sont attendues avec impatience par les partisans de Kamto et les observateurs internationaux .

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.