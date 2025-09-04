Congo-Kinshasa: Crise - Face à Jean-Pierre Lacroix, l'opposition congolaise plaide pour un double dialogue

En visite officielle en République démocratique du Congo (RDC), le Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a rencontré ce jeudi 4 septembre à Kinshasa plusieurs figures de l'opposition congolaise. Les opposants ont notamment souligné la nécessité d'ouvrir un dialogue inclusif entre Congolais et un dialogue bilatéral entre la RDC et l'Ouganda pour apaiser les tensions régionales et relancer le processus de paix.

Parmi les intervenants à la rencontre, Jean-Marc Kabund a détaillé les enjeux de ces discussions, soulignant que la stabilité du pays passe par une approche globale intégrant à la fois les acteurs politiques nationaux, les partenaires régionaux et la société civile locale.

« Les chefs coutumiers et les acteurs de la société civile des régions où sévit l'insécurité doivent être pris en compte », a-t-il déclaré.

Selon M. Kabund, les opposants ont fait savoir à Jean-Pierre Lacroix que la cause profonde de l'instabilité en RDC reste « la mauvaise gouvernance ».

Il estime qu'un dialogue interne permettrait de « lever les blocages politiques », tandis qu'un dialogue entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda viserait à « résoudre les différends sécuritaires persistants à l'Est ». Et de rappeler que ces pays sont impliqués « dans tout ce qui se passe dans l'Est du Congo ».

« Bien que le gouvernement en place ne veuille pas parler de l'Ouganda, nous estimons que ce pays est totalement impliqué dans tout ce qui se passe dans l'Est du pays. Il doit y avoir un dialogue sincère entre Kinshasa et Kampala. Mais la politique de l'autruche entre les deux pays ne facilitera pas les choses », a-t-il ajouté.

Une dizaine d'opposants représentant plusieurs partis et plateformes politiques ont pris part à ces échanges avec le Secrétaire général adjoint de l'ONU, dont Martin Fayulu, l'une des figures majeures de l'opposition.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mission de Jean-Pierre Lacroix, qui séjourne en RDC du 3 au 7 septembre pour réaffirmer l'engagement constant des Nations unies en faveur des processus de paix et de la protection des civils.

Le haut fonctionnaire onusien s'est également entretenu avec le bureau de l'Assemblée nationale. Il devrait ensuite rencontrer la Première ministre et être reçu par le Président de la République, selon l'agenda publié par la mission onusienne en RDC.

Après Kinshasa, Jean-Pierre Lacroix doit se rendre en Ituri et au Nord-Kivu pour évaluer la situation sécuritaire sur le terrain.