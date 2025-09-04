Congo-Kinshasa: Walikale - Une mission parlementaire évalue l'exécution du cahier des charges minier

4 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une délégation de députés nationaux du Nord-Kivu a rencontré, mercredi 3 septembre à Kinshasa, Mme Alice Mirimo Kabetsi, administratrice directrice générale du Fonds national de promotion et de service social (FNPSS), dans le cadre d'une mission d'enquête parlementaire.

L'objectif principal : évaluer l'exécution du cahier des charges 2021-2024 signé entre les communautés locales et la société minière Alphamin Bisie Mining, opérant dans le territoire de Walikale. Les échanges ont également porté sur :

La gestion de la dotation de 0,3 % du chiffre d'affaires destinée aux projets de développement communautaire,

Le suivi de la redevance minière et des réalisations dans les Entités Territoriales Décentralisées (ETD)

Le député national Michel Moto, élu de Walikale et chef de la délégation, s'est dit satisfait des échanges, qu'il a qualifiés de « fructueux », et a salué les éclaircissements apportés par le FNPSS sur les mécanismes de mise en oeuvre et les défis rencontrés.

Cette mission vise à renforcer la transparence et à garantir que les engagements pris par les entreprises minières envers les communautés locales soient effectivement respectés.

