Cote d'Ivoire: Éducation et alphabétisation - Les experts explorent l'IA comme catalyseur de l'enseignement

Responsables, experts et présidents de clubs ont échangé sur les opportunités et les défis de l'intelligence artificielle (IA) comme levier d'amélioration de l'alphabétisation et de l'éducation de base en Côte d'Ivoire.

Le Rotary Club d'Abidjan Deux-Plateaux a réuni le 3 septembre 2025, à Abidjan, des experts de l'éducation et du numérique lors d'une conférence consacrée au rôle de l'Intelligence artificielle (Ia) dans l'alphabétisation et l'éducation de base.

Objectif : explorer comment cette technologie peut transformer l'apprentissage en Côte d'Ivoire sans accentuer les inégalités numériques.

Le thème de cette conférence statutaire du Rotary Club Abidjan Deux-Plateaux était : « L'Ia, catalyseur de l'alphabétisation et de l'éducation de base en Côte d'Ivoire ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole à cette rencontre, Yvette Affoué Kouassy, directrice de la coordination et du suivi des programmes d'alphabétisation au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, a estimé que l'Intelligence artificielle représente une opportunité unique de moderniser le système éducatif ivoirien. « L'Ia peut faciliter l'accès à la documentation, soutenir le travail des enseignants et encadreurs, et offrir aux apprenants des ressources adaptées à leurs besoins. À travers notre stratégie de digitalisation, nous voulons que chaque enfant, de la maternelle au secondaire, développe une véritable culture numérique et puisse demain devenir acteur de l'innovation », a-t-elle affirmé.

La question de l'accès aux infrastructures numériques a occupé une place centrale dans les débats. Serge Alain César Yao, directeur de solutions et intégration des services à l'Agence nationale du service universel des télécommunications (Ansut), a rappelé que l'Ia ne peut porter ses fruits sans une couverture Internet généralisée.

« L'intelligence artificielle est un outil puissant qui peut transformer l'éducation. Mais sans connectivité, elle reste inaccessible. Notre mission, à l'Ansut, est de garantir une connectivité universelle afin que chaque Ivoirien, où qu'il vive, puisse profiter des services numériques et éducatifs. L'inclusion numérique est au coeur de notre action », a-t-il souligné.

Les échanges ont permis de comprendre que l'Ia peut devenir un catalyseur pour l'alphabétisation et l'éducation de base en Côte d'Ivoire, à condition d'anticiper les défis liés à la fracture numérique, à l'éthique et à l'équité sociale.

Le Rotary Club d'Abidjan Deux-Plateaux, fidèle à sa mission de service communautaire, a réaffirmé sa volonté d'encourager ce type de débats afin de préparer les jeunes générations ivoiriennes à l'avenir numérique.

Toussaint Adjo, président du club, a insisté sur l'importance de ce sujet. « L'Ia s'impose aujourd'hui comme un moteur majeur de transformation. Mais son essor soulève aussi des interrogations, notamment sur le risque de fracture numérique. Notre rôle est de réfléchir aux opportunités qu'elle offre pour une éducation inclusive et efficace, au service de tous », a-t-il déclaré devant un public attentif.