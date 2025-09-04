Cote d'Ivoire: Dialogue Public Privé - Administration publique et opérateurs économiques réfléchissent à la compétitivité de San Pedro

San Pédro a abrité du 25 au 29 août 2025 un atelier sur les défis et les perspectives de la compétitivité de ce pôle économique. C'était à l'initiative du Secrétariat exécutif du Comité de concertation État-secteur privé.

L'atelier avait pour objectif d'identifier des solutions idoines aux défis de la compétitivité relevés par les parties prenantes. Spécifiquement, il s'est agi d'examiner les problématiques de la compétitivité du tissu productif, de faciliter l'appropriation des dispositifs et instruments nationaux d'appui à la compétitivité et d'accompagnement des acteurs, notamment les jeunes et femmes entrepreneurs. Les travaux visaient également à assurer la concertation publique privée pour une gestion harmonieuse des différents sites touristiques naturels dans la perspective du renforcement de la compétitivité de l'industrie touristique locale.

L'atelier s'est inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la sous-composante 1.3 Appui à la mise en place du dialogue public privé dans les Pôles économiques régionaux, du Programme d'appui à l'amélioration du Climat des Affaires pour la transformation structurelle de l'économie (Paca-CI) mis en place en 2021.

Exposés techniques et travaux en commissions

Une première session thématique a porté sur la compétitivité du secteur industriel. Les échanges ont permis de plancher sur le concept théorique et les indicateurs de compétitivité. Ce fut l'occasion de distinguer les différentes dimensions de la compétitivité, à savoir la compétitivité-prix et la compétitivité structurelle, ainsi que les défis et les enjeux pour les entreprises industrielles dans un contexte de libéralisation progressive des échanges.

L'Agence de développement et de la compétitivité des industries (Adci) a présenté notamment le Programme de restructuration et de mise à niveau (Prmn/Pacsi), une composante du Pacir 2 et le Pnrmn Transition. Pour sa part, la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi) a permis de comprendre ses interventions concernant la gestion des zones industrielles et les formalités d'attribution de terrain en zones et hors zones industrielles.

La 2e session thématique a porté sur les dispositifs d'accompagnement des jeunes et femmes entrepreneurs. Plusieurs communications ont été faites dont celles de la Fondation AWI, du Guichet unique des Pme (Gude-Pme) et du Programme de développement des chaînes de valeur vivrières (Pdc2v) sur les filières manioc, maraichers et aquaculture, dans lesquelles le Fonds à coûts partagés a réalisé près de 23 milliards de Fcfa de financement à ce jour, pour 1121 bénéficiaires.

La 3e communication sur le Programme stratégique de transformation de l'aquaculture en Côte d'Ivoire (Pstaci) a mis en exergue les enjeux liés à la satisfaction des besoins nationaux en poisson (environ 400 milliards FCFA d'importation de poisson en provenance principalement de l'Asie). Les projets de zones économiques aquacoles en cours de développement tels que les fermes de koubi et Loka, mais aussi le projet de crédit fournisseur pour l'aliment ont été présentés aux acteurs.

Les 4e et 5e communications ont porté sur le rôle central des femmes et des jeunes dans la dynamique économique locale, les obstacles persistants auxquels ils font face (financement, accès aux opportunités, formation, encadrement), ainsi que les perspectives pour leur intégration renforcée dans le tissu entrepreneurial.

Les échanges en commissions ont permis de noter l'asymétrie d'information entre l'offre d'accompagnement et la demande portée par les jeunes et les femmes entrepreneurs, de relever la nécessité de prendre en compte les réalités locales sociologiques dans la formulation des programmes notamment en ce qui concerne l'âge de la cible des jeunes qui doit être étendu à 40 ans. Mais également de recommander une meilleure structuration et formalisation des entrepreneurs et opérateurs économiques pour pouvoir bénéficier des programmes d'appui. Et de proposer le renforcement des instruments d'appui aux femmes entrepreneures à travers des mécanismes adaptés de financement et la mise en place de formations pratiques.

La troisième session thématique a abordé la question de la compétitivité de l'industrie touristique, à travers la problématique de la gestion des sites naturels. Cette session a réuni les administrations publiques, le Conseil régional, la mairie de Grand Béréby. Ont pris part aux travaux, les communautés villageoises riveraines des sites touristiques notamment de Mani Béréby, Roc Doubalé, Nero Mer, les faitières et associations de l'industrie touristique, les établissements hôteliers, les associations des guides touristiques et les ONG engagées dans le tourisme durable.

Ouverts par Koffi-N'Goran Suzanne, directeur régional du tourisme, les travaux ont permis de faire ressortir l'absence de récit sur l'historique des sites touristiques, la nécessité d'une harmonisation des politiques touristiques.

Satisfecit partagé

Georges Copré, conseiller technique en chef, représentant Mariam Fadiga Fofana, secrétaire exécutif du Ccesp, a réitéré l'engagement de son mandant. « Nous entendons jouer notre partition en créant, selon le besoin, le cadre de réflexion synergique et en soutenant les initiatives qui vont dans le sens de la mutualisation des efforts de l'État et du Secteur Privé pour adresser durablement les défis de la compétitivité qui impactent le développement économique de San Pédro ».

Linda Zraik, présidente de la délégation régionale du Bas-Sassandra de la Chambre de commerce et d'industrie, a réaffirmé la bonne disposition de son institution à accompagner la dynamique de renforcement du dialogue public privé en cours dans la cité portuaire.

Quant à Traoré Djibril, secrétaire général 1 de la Préfecture de San Pédro, il a félicité les organisateurs pour l'ensemble des activités réalisées et s'est réjoui de la consolidation du dialogue public privé régional tout en réitérant tout l'intérêt de l'autorité préfectorale à accompagner ce processus.