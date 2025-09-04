Cote d'Ivoire: Maouloud 2025 - La communauté musulmane invitée à la modération à l'approche de l'élection présidentielle

La commémoration, le 3 septembre 2025, du Maouloud 2025 (1447 H) à la grande Mosquée de la Riviera Golf, a été l'occasion pour le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques (Cosim), Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, d'inviter les guides religieux à tenir des discours de modération à l'endroit de leurs fidèles. Ce travail va se faire avec les responsables des autres confessions religieuses, a-t-il promis. Cela, afin que la paix et la stabilité soient préservée en Côte d'Ivoire à l'approche de la Présidentielle d'octobre prochain.

Sa communication a été faite en lien avec le thème de l'édition 2025 : " La consolidation de l'unité, de la paix et de la stabilité sociale dans les enseignements du Prophète Mouhammad". Cela, au cours d'une cérémonie placée sous la présidence du Chef de l'État, Alassane Ouattara, représenté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

L'imam Ousmane Diakité a également invité les musulmans de Côte d'Ivoire à puiser dans la vie de l'exemple que représente le Prophète Mouhammad, pour renforcer leur attachement aux valeurs de tolérance et de solidarité avec les citoyens des autres confessions religieuses. Pour ce faire, il a rappelé notamment le mode de gouvernance instauré par le prophète de l'islam à Médine dont il était le Chef d'État. En plus, l'exemple de cohésion sociale réussi par Mouhammad entre les musulmans qui ont migré à Médine et les populations autochtones a été évoqué par le guide religieux.

Le chef de la communauté musulmane a également encouragé le gouvernement à poursuivre les actions de développement sur l'ensemble du territoire national et sans discrimination. À la Commission électorale indépendante (Cei), il a demandé de prendre toutes les dispositions pour la tenue transparente du scrutin. Il a aussi plaidé en faveur d'un engagement citoyen des ONG et partis politiques à oeuvrer en faveur de la paix et la stabilité sociale. Sans oublier d'inviter les musulmans à s'approprier le processus électoral. Parce qu'il s'agit d'un devoir citoyen auquel ils ne devraient pas se soustraire, a-t-il souligné. Il a insisté sur l'importance pour les membres de la communauté musulmane d'aller à ces élections dans le sérieux et la paix.

Pour rappel, le Maouloud constitue la célébration de l'anniversaire du prophète de l'islam né le 12 Rabi Ul Awwal de l'année de l'éléphant soit le 20 avril 570 à La Mecque.

Le président du Cosim a par ailleurs félicité le conférencier, l'imam Daoud Koné, secrétaire exécutif national. Cela, pour avoir donné les détails e la vie du prophète Mouhammad qui inspirent à vivre en harmonie avec ses coreligionnaires et autres non-musulmans.