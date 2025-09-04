Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - L'Unicef, Rois et Chefs traditionnels unis pour les droits des enfants

« Ce dialogue n'était pas un simple forum, mais un véritable acte de co-construction », a affirmé avec force Jean François Basse, Représentant Résident de l'Unicef en Côte d'Ivoire, à la clôture de trois journées d'échanges stratégiques avec la Chambre Nationale des Rois et Chefs Traditionnels (Cnrt).

Réunis à l'Hôtel Parlementaire de Yamoussoukro du 1er au 3 septembre, plus de trente Rois et Chefs traditionnels, aux côtés du gouvernement représenté par la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Pr Mariatou Koné, ont signé une Déclaration d'engagement pour la protection, le développement et la survie des enfants en Côte d'Ivoire.

Dans un discours empreint de reconnaissance, le Représentant de l'Unicef a dressé un constat. Si des progrès notables ont été réalisés en matière de santé, d'éducation, de nutrition et de protection, des obstacles persistent. Il s'agit notamment, de la non-déclaration des naissances, certaines croyances néfastes ou encore la dissimulation des enfants en situation de handicap.« Notre satisfaction doit être tempérée par un bilan lucide. Certaines pratiques culturelles, parfois enracinées depuis des générations, continuent d'être des freins majeurs à la réalisation des droits de l'enfant », a-t-il souligné.

Face à ces défis, Jean François Basse a rappelé le rôle déterminant des Rois et Chefs traditionnels : « Vous n'êtes pas seulement les dépositaires des us et coutumes. Vous êtes des autorités écoutées et respectées. Votre légitimité et votre proximité avec les populations vous confèrent un pouvoir unique : celui de faire évoluer les mentalités. »

La Déclaration d'engagement, signée par Sa Majesté Amon Tanoé, Président de la Cnrt, et l'Unicef, scelle une alliance entre tradition et développement. Grâce à une approche de co-création centrée sur l'humain, les participants ont élaboré une feuille de route concrète, intégrant la protection des enfants dans les répertoires coutumiers et promouvant la déclaration des naissances par les canaux traditionnels. « C'est en mobilisant vos communautés que nous pourrons ensemble faire reculer ces pratiques néfastes et les remplacer par des traditions protectrices », a insisté le Représentant de l'Unicef.

En saluant l'engagement de la Cnrt et du gouvernement ivoirien, Jean François Basse a réaffirmé la détermination de l'Unicef : « Nous continuerons d'accompagner tous ceux qui oeuvrent à faire en sorte que chaque fille, chaque garçon vivant en Côte d'Ivoire puisse grandir en bonne santé, en sécurité, dans le bien-être et avec tous les atouts pour affronter l'avenir. »

La Ministre Mariatou Koné a exhorté les rois et chefs traditionnels à user de leur autorité pour mettre fin à des pratiques telles que les mariages précoces, le travail des enfants et les violences basées sur le genre. La Ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, professeur Mariatou Koné, a salué l'initiative conjointe de l'Unicef et la Chambre des Rois et Chefs traditionnels. La Ministre a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer pour la scolarisation et la régularisation des documents administratifs des enfants, comme les extraits de naissance, qui sont essentiels pour leur inscription à l'école.