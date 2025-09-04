Cote d'Ivoire: Maoulid - Kandia Camara exhorte la communauté musulmane d'Abobo à prier pour la paix et la cohésion sociale

A l'instar de la Côte d'Ivoire entière, la communauté musulmane de la commune d'Abobo a commémoré le Maoulid, la naissance du prophète Mahomet, dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 septembre 2025.

Présente à la grande mosquée dénommée « gros pneu » du sous-quartier dépôt 9 à Avocatier, la maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a exhorté les guides religieux et les fidèles musulmans à prier pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale, en prélude à la présidentielle prochaine.

« Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire a besoin de paix, parce que nous sommes en année électorale et il ne faudrait que cette élection présidentielle qui va avoir lieu le 25 octobre, soit l'occasion de déchirure. Bien au contraire, que cette élection contribue à renforcer les liens, la paix et la cohésion sociale », a exhorté le maire d'Abobo, soulignant que le développement qu'amorcé la Côte d'Ivoire sous le leadership du Président de la République Alassane Ouattara et son gouvernement devrait se poursuivre sereinement.

A cet effet, Kandia Camara a exhorté toutes les populations ivoiriennes, singulièrement les populations d'Abobo à continuer d'oeuvrer la main dans la main pour la paix, la stabilité nationale et la cohésion sociale, gages de tout développement harmonieux.

« Les Ivoiriens ont besoin de continuer de vivre en paix. Je voudrais m'associer à l'imam pour élever des prières afin que Allah exauce toutes les prières qui ont été faites », a insisté Kandia Camara, puis de renchérir : « Nous ne prions pas seulement pour la Côte d'Ivoire mais aussi pour toute l'Afrique et surtout pour les pays de la sous-région qui sont confrontés à des difficultés de toutes sortes ».

Pour l'occasion, Kandia Camara avait à ses côtés entre autres ; Koné Siaka, 2e adjoint au maire ; Ouattara Brahima, 3e adjoint au maire et Diabaté Beh, 8e adjoint au maire.